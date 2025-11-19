Escocia regresa a la máxima fiesta del futbol

Los goles en el tiempo de prolongación de Tierney y de McLean tumbaron a Dinamarca 4-2 para firmar el regreso de Escocia a un Mundial 28 años después de su última participación.

Hasta tres veces tuvieron que adelantarse los escoceses para lograr un triunfo agónico en una segunda parte loca y en la que jugaron media hora con un hombre más frente a una Dinamarca que buscará ahora el pase en la repesca, cuando hace tres días dejó escapar una clasificación que parecía hecha.

La derrota de Escocia en Atenas dejaba el camino allanado para la Dinamita roja, que sin embargo no fue capaz de derrotar en casa a la débil Bielorrusia, a la que había goleado 6-0 en la ida, y quedaba obligada a sacar al menos un empate hoy en Glasgow.

Pero los escoceses tiraron de fe y de corazón para derrotar a un rival en teoría superior, en un encuentro con más emoción que juego y en el que los daneses remontaron en dos oportunidades y aguantaron bien, aunque acabaron cayendo al final.

