La campeona del mundo sigue su recorrido este martes en Atlanta, donde se enfrentarán por un boleto a los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA a la selección de Egipto, que a pesar de la inexperiencia en fases decisivas, llega sin miedo de nadie y dispuestos a quitar del trono a la Argentina de Lionel Messi.

La Albiceleste viene de sufrir más de lo necesario contra Cabo Verde y terminaron por llevarse el triunfo en el tiempo suplementario ante un rival que los desgastó y los llevó de forma inesperada al límite física y futbolísticamente y Lionel Scaloni no planea vivir desde el banquillo un escenario similar en el que las desatenciones se paguen caro.

Para ello, el mandamás del combinado argentino podría realizar tres cambios, tanto por motivos físicos como tácticos. Nicolás Tagliafico podría entrar luego de los calambres con los que acabó Facundo Medina ante Cabo Verde; Leandro Paredes también es una opción para iniciar en el medio campo y la última incógnita es al frente con Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

En la otra esquina, los faraones liderados por Mohamed Salah ya están navegando aguas desconocidas para el combinado nacional que nunca había pasado de la Fase de Grupos -o de un primer partido de eliminación, en el caso del Mundial de 1934-, por lo que el camino de su estrella en instancias decisivas a nivel de clubes será vital para medirse a una potencia del futbol.

Los dirigidos por Hossam Hassan ya sobrevivieron de manera dramática al primer duelo de eliminación de la presente justa mundialista, eliminando a Australia desde los disparos del manchón penal para ganar también una buena dosis de moral y motivación, pero ese temple que separa a los candidatos de los invitados y mostraron en Dieciseisavos, será necesario que vuelva a aparecer si quieren dar la campanada.

El ex jugador egipcio necesitará que sus referentes en ataque sean contundentes, ante las pocas oportunidades que Argentina podría presentarles. La buena noticia es que Salah llegó hasta el final del encuentro contra Australia , luego de llegar al Mundial con molestias físicas y el autor del gol que los puso por delante contra los oceánicos y anotó contra Bélgica, Emam Ashour, también será una pieza importante para desequilibrar a la defensa argentina, que ya mostró sus puntos vulnerables contra un rival subestimado.

El duelo marca una batalla inédita dentro de las Copas del Mundo y con antecedentes escasos, con solo dos. El más reciente fue un amistoso en El Cairo en 2008 con triunfo de Argentina . El primero nos lleva a los tiempos en los que no existía el Mundial, cuando en la semifinal de los Juegos Olímpicos de 1928, también triunfaron los platenses.

SV