Charros busca frenar su caída en serie clave ante Sultanes

Los Charros de Jalisco afrontarán una de sus pruebas más importantes de la temporada cuando reciban a los Sultanes de Monterrey este martes 7 de julio a las 19:30 horas en el Estadio Panamericano, en una serie que podría marcar el rumbo de ambas novenas en la lucha por los primeros lugares de la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol 2026.

La escuadra dirigida por Benjamín Gil llega con la obligación de ofrecer una mejor versión después de una semana para el olvido. Los caporales perdieron sus dos series más recientes frente a Caliente de Durango y Dorados de Chihuahua, este último ubicado en el sótano del sector norteño. Lo que provocó que Charros descendiera del segundo al cuarto lugar con marca de 34-31.

El rival a vencer y la oportunidad de oro

Del otro lado estará un rival que ha presentado una mejoría en sus más recientes enfrentamientos. Monterrey recuperó el subliderato de la zona y llegará a Zapopan con apenas un triunfo de ventaja sobre los jaliscienses, por lo que la serie representa una oportunidad inmejorable para que Charros recorte distancias y vuelva a meterse de lleno en la pelea por las primeras posiciones.

Argumentos albiazules para la recta final

Pese al reciente bajón, el conjunto jalisciense aún cuenta con argumentos para ser considerado un contendiente serio rumbo a la postemporada. Gran parte de esas esperanzas recaen en su cuerpo de lanzadores, encabezado por Zac Grotz y Kurt Heyer, quienes se mantienen entre los 10 mejores pitchers de la liga en efectividad de carreras limpias permitidas, con 2.83 y 2.73, respectivamente.

A la ofensiva, Kyle Garlick continúa siendo una de las principales armas del equipo. El jardinero comparte con Robinson Canó el tercer lugar en el departamento de más carreras impulsadas con 62, consolidándose como el bateador más oportuno de los Charros en la presente campaña.

La rotación para la batalla

Para esta serie clave frente a Monterrey, Jalisco apostará por una rotación integrada por Zach Plesac, Michael Boyle y Zac Grotz, con la misión de reencontrarse con la victoria y recuperar el terreno perdido en la recta final de la temporada regular.

NG