México vs. Inglaterra, Mundial 2026: día, hora, árbitro y todo lo que debes saber

Luego de una jornada marcada por el entusiasmo y la emoción que provocó la victoria de la Selección Mexicana ante Ecuador este martes, el Tricolor deberá mantener el ritmo y continuar con paso firme en su camino dentro del Mundial de Futbol 2026.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre mostró personalidad, orden táctico y contundencia en los momentos determinantes para conseguir un triunfo que desató la celebración de la afición y aumentó las expectativas alrededor del equipo mexicano. Sin embargo, la exigencia del torneo incrementa conforme avanzan las rondas, y los resultados de los partidos disputados este miércoles definieron al próximo rival de México.

Tras el duelo entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, que terminó con la eliminación del conjunto africano a manos de los "Tres Leones", quedó confirmado que la Selección Mexicana se medirá ante el combinado inglés en la siguiente fase del Mundial.

¿Cómo llega Inglaterra al duelo contra México?

El equipo inglés consiguió su clasificación después de superar a una República Democrática del Congo que complicó el partido más de lo esperado. La selección africana mostró intensidad y resistencia durante varios momentos del encuentro, pero la experiencia, calidad individual y amplitud del plantel europeo terminaron marcando la diferencia.

Ahora, Inglaterra tendrá que viajar a territorio mexicano para enfrentar uno de los retos más importantes de su camino en la competencia. El Estadio Ciudad de México será el escenario donde el Tricolor intentará mantener su buen momento y buscar una nueva victoria frente a su afición.

¿Cuándo y a qué hora juegan México vs. Inglaterra en el Mundial 2026?

El partido entre México e Inglaterra ya tiene fecha y horario definido. Ambas selecciones se enfrentarán en un duelo de eliminación directa en busca de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Fecha: Domingo 5 de julio

Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México)

¿Dónde ver en vivo el partido México vs. Inglaterra?

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de diferentes plataformas de televisión abierta y streaming.

Transmisión: Azteca 7, Las Estrellas, Canal 5 y ViX+

¿Qué pasa si México e Inglaterra terminan empatados?

Al tratarse de una fase de eliminación directa, el partido deberá tener un ganador. Si después de los 90 minutos reglamentarios existe igualdad en el marcador, se jugarán dos tiempos extra de 15 minutos cada uno.

En caso de que el empate continúe tras la prórroga, la clasificación se definirá mediante una tanda de penales.

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