México vs. Inglaterra: ventajas y desventajas de jugar contra el equipo europeo en 8vos de final

Luego de llegar a los octavos de final y con cuatro victorias seguidas, la Selección Mexicana se encontraba en incertidumbre de qué equipo será su contrincante este domingo 5 de julio en el Mundial 2026.Tras vencer a ecuador en el juego de ayer, 30 de junio, celebrado en el Estadio Ciudad de México, el Tri es el único equipo que ha destacado históricamente al ganar tres partidos seguidos en la fase de grupos, sin recibir ningún gol de sus contrarios. Es así como en el quinto partido se enfrentará ante la Selección de Inglaterra, quien ganó contra República del Congo el día de hoy.De acuerdo con Javier Aguirre, Director Técnico de la Selección Mexicana, la locación del juego tiene un gran peso para el rival, ya que el partido tendrá lugar en el Estadio Azteca en la CDMX, un factor que favorece a nuestro equipo por distintas razones.“La gran diferencia, sin lugar a duda, nuestra localía; como nunca es nuestro jugador número 12. No quiero decir que en otro lado no nos apoyen, pero sí estamos conscientes de que sí estamos con un país detrás de nosotros, nos motiva eso muchísimo. Diría que estamos todos ilusionados con lo que viene”, declaró en una conferencia de prensa antes del reciente encuentro con Ecuador.A pesar de ser un rival fuerte para nuestro país, existen varios pros y contras sobre el próximo enfrentamiento México vs Inglaterra. A continuación te develamos algunos.Estos son los pros:Estos son los contras:Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApphttps://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 AL