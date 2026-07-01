México vs. Inglaterra: ventajas y desventajas de jugar contra el equipo europeo en 8vos de final

Luego de llegar a los octavos de final y con cuatro victorias seguidas, la Selección Mexicana se encontraba en incertidumbre de qué equipo será su contrincante este domingo 5 de julio en el Mundial 2026.

Tras vencer a ecuador en el juego de ayer, 30 de junio, celebrado en el Estadio Ciudad de México, el Tri es el único equipo que ha destacado históricamente al ganar tres partidos seguidos en la fase de grupos, sin recibir ningún gol de sus contrarios . Es así como en el quinto partido se enfrentará ante la Selección de Inglaterra, quien ganó contra República del Congo el día de hoy.

De acuerdo con Javier Aguirre, Director Técnico de la Selección Mexicana, la locación del juego tiene un gran peso para el rival, ya que el partido tendrá lugar en el Estadio Azteca en la CDMX, un factor que favorece a nuestro equipo por distintas razones.

“La gran diferencia, sin lugar a duda, nuestra localía; como nunca es nuestro jugador número 12. No quiero decir que en otro lado no nos apoyen, pero sí estamos conscientes de que sí estamos con un país detrás de nosotros, nos motiva eso muchísimo. Diría que estamos todos ilusionados con lo que viene”, declaró en una conferencia de prensa antes del reciente encuentro con Ecuador.

A pesar de ser un rival fuerte para nuestro país, existen varios pros y contras sobre el próximo enfrentamiento México vs Inglaterra. A continuación te develamos algunos.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de México contra Inglaterra?

Estos son los pros:

Popularidad internacional: Al confrontar a un equipo con renombre a nivel mundial, el juego se eleva notoriamente. Asimismo, México se ha abierto camino entre selecciones que cuentan con gran talento, técnica, igualando así su posición en el torneo. Además, como mencionó el DT, la locación logra que los aficionados de otros países presten mayor atención a las reacciones de los fanáticos mexicanos, quienes han mostrado una gran pasión por el deporte.

Al confrontar a un equipo con renombre a nivel mundial, el juego se eleva notoriamente. Asimismo, México se ha abierto camino entre selecciones que cuentan con gran talento, técnica, igualando así su posición en el torneo. Además, como mencionó el DT, la locación logra que los aficionados de otros países presten mayor atención a las reacciones de los fanáticos mexicanos, quienes han mostrado una gran pasión por el deporte. La meta: El objetivo es claro; es necesario vencer a los ingleses para logras pasar a los cuartos de final, algo que no sucede desde la Copa Mundial de Fútbol de 1986. La victoria contra el país europeo les asegurará su pase a la siguiente ronda.

El objetivo es claro; es necesario vencer a los ingleses para logras pasar a los cuartos de final, algo que no sucede desde la Copa Mundial de Fútbol de 1986. La victoria contra el país europeo les asegurará su pase a la siguiente ronda. Confrontar a estrellas internacionales: En la Selección Inglesa se encuentran varios de los mejores jugadores, como son Jude Bellingham, Harry Kane, Bukayo Saka y Marcus Rashford, quienes imponen un verdadero reto para los mexicanos, algo que será bastante interesante de ver.

Estos son los contras:

Los fantasmas del pasado: Como ya se mencionó, la Selección Mexicana lleva cuatro décadas sin pasar del quinto partido del Mundial, por lo que los jugadores se enfrentan al pasado que, contrario a lo que muchos creen, puede darle peso a su desempeño en la cancha.

Como ya se mencionó, la Selección Mexicana lleva cuatro décadas sin pasar del quinto partido del Mundial, por lo que los jugadores se enfrentan al pasado que, contrario a lo que muchos creen, puede darle peso a su desempeño en la cancha. Calidad individual: Al no tener jugadores de primer nivel, es decir, de élite, México puede verse en desventaja al encarar a rivales fuertes como lo son algunos de los jugadores de Inglaterra. No obstante, el Tri puede potenciar sus habilidades ante las individualidades inglesas, esto si la mente no les juega en contra y sucumben al nerviosismo y ansiedad por ganar el partido.

Al no tener jugadores de primer nivel, es decir, de élite, México puede verse en desventaja al encarar a rivales fuertes como lo son algunos de los jugadores de Inglaterra. No obstante, el Tri puede potenciar sus habilidades ante las individualidades inglesas, esto si la mente no les juega en contra y sucumben al nerviosismo y ansiedad por ganar el partido. Balance histórico negativo: Ambas selecciones solo se han enfrentado 4 veces en la historia del Mundial, siendo la última vez hace 16 años, en el Mundial de Sudáfrica en 2010. Tres de los juegos fueron amistosos y todos quedaron a favor de los ingleses.

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