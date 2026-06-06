El seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, destacó la importancia de aprovechar al máximo el tiempo restante de preparación y advirtió sobre las dificultades que presentará República Checa, un rival al que considera especialmente fuerte en el aspecto físico y en las acciones aéreas.

El técnico surcoreano señaló que el conjunto europeo ha mostrado una evolución positiva durante sus encuentros de preparación y subrayó las áreas en las que su equipo deberá estar especialmente atento.

“República Checa es un equipo con características muy marcadas y creo que no es un rival sencillo de contrarrestar, especialmente en el aspecto físico. En sus partidos de preparación, el segundo encuentro contra Guatemala fue mucho mejor que el primero. Nosotros también debemos prepararnos bien. Sus mayores fortalezas son las jugadas a balón parado y los centros, por lo que hay que prestarles mucha atención. La diferencia de estatura es algo que tenemos que superar”, señaló.

Hong también repasó el proceso de preparación de Corea del Sur tras su llegada desde Salt Lake City, donde el equipo realizó la mayor parte de su concentración previa al torneo. El entrenador explicó que la primera sesión en la nueva sede tuvo un carácter más relajado al tratarse de una actividad abierta al público.

“Terminamos los entrenamientos hace dos días y ayer salimos de Salt Lake City para llegar aquí. Ayer fue nuestra primera noche en esta ciudad y hoy realizamos el primer entrenamiento. Como saben, se trata de una práctica abierta, un ‘Community Training’, para compartir un momento agradable con la gente de aquí de cara al inicio del Mundial. La sesión de hoy será ligera, acorde con el concepto de entrenamiento abierto. Los entrenamientos de los días 7, 8 y 9 serán los más importantes, ya que contamos con unos cuatro días de trabajo disponibles. Creo que hemos hecho una buena preparación en Salt Lake City, aunque todavía no sabemos qué resultado dará ese proceso. Aun así, considero que los jugadores han pasado por una muy buena etapa de preparación y llegan en óptimas condiciones. Aunque todavía hay aspectos por mejorar, iremos corrigiéndolos durante el tiempo de entrenamiento que nos queda”, agregó.

De cara a la recta final de la preparación, el seleccionador destacó que el principal objetivo será perfeccionar los aspectos detectados durante los amistosos recientes y adaptarse a las condiciones locales antes del inicio de la competición.

“Más que hablar de porcentajes, hemos disputado dos partidos de preparación y hemos analizado internamente los puntos fuertes y débiles que surgieron. Lo más importante en el tiempo que queda es pulir esos aspectos para alcanzar una mayor madurez como equipo. Lo mismo ocurre con la condición física. El clima aquí es diferente al de Salt Lake City, por lo que también necesitamos adaptarnos. En estos últimos días no hay tiempo suficiente para trabajar demasiadas cosas, así que identificaremos los aspectos clave y nos enfocaremos en elevar nuestro nivel de preparación”, concluyó.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

SV