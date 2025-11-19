La carrera hacia la Copa Mundial 2026 entra en su parte más complicada. Faltan menos de 200 días para que ruede el balón en el torneo que recibirán México, Estados Unidos y Canadá, y aunque 42 selecciones ya tienen su lugar asegurado, el panorama está lejos de quedar cerrado. Todavía restan seis cupos por asignarse en el repechaje del próximo año, un proceso que promete más drama del que hasta este momento se ha vivido.

Las eliminatorias de la fecha FIFA de noviembre ofrecieron muchas emociones. Por ejemplo, en Concacaf, Haití, Panamá y Curazao sellaron su clasificación, resultado que dejó fuera a algunas selecciones que aspiraban a más. En Europa, el guion fue todavía más cruel, ya que aunque Irlanda logró una remontada, empujó a Hungría fuera de la pelea.

Con todo este movimiento, las expectativas por el sorteo de la fase de grupos del próximo 5 de diciembre en Washington D. C. no deja de subir. Aun así, antes de pensar en grupos, conviene repasar quiénes ya están dentro y quiénes todavía tienen la posibilidad en el repechaje.

Mundial 2026: Selecciones que ya clasificaron

Los equipos nacionales que ya tienen su boleto son:

Anfitriones: México, Estados Unidos, Canadá.

México, Estados Unidos, Canadá. AFC: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar, Arabia Saudita.

Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar, Arabia Saudita. OFC: Nueva Zelanda.

Nueva Zelanda. Conmebol: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay.

Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay. CAF: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal.

Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil, Senegal. UEFA: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Austria, Suiza, España, Escocia.

Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Austria, Suiza, España, Escocia. Concacaf: Panamá, Curazao, Haití.

Selecciones que buscarán boleto al Mundial 2026 en repechaje

La repesca intercontinental se disputará en marzo del próximo año y otorgará dos lugares para el Mundial 2026. Son seis selecciones las que deberán enfrentar este último y desgastante filtro. Ninguna proviene de la UEFA, cuyo sistema interno de playoffs cubre las vacantes restantes de sus 16 plazas disponibles.

Las selecciones que buscarán su supervivencia en este repechaje son:

Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Iraq, Jamaica y Surinam.

Mientras tanto, en Europa el trámite tampoco será sencillo. Doce selecciones ya tienen su lugar asegurado, pero quedan cuatro cupos por asignar a través del repechaje continental. Los equipos que disputarán esta fase son:

Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Ucrania, Turquía, Irlanda, Polonia, Bosnia y Herzegovina, Italia, Gales, Albania, Chequia, Irlanda del Norte, Suecia, Rumania y Macedonia del Norte.

La lista final de participantes del Mundial 2026 dependerá de estos cruces, que prometen dejar pocas concesiones. Algunas federaciones llegan con historial, otras con ilusión; todas, sin margen para el error.

X / @FIFAWorldCup

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF