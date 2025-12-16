Chivas en la Copa Pacífica 2026: ¿Cuánto costarán los boletos?

La segunda edición de la Copa Pacífica, se realizará los días 3 y 4 de enero de 2026 en el histórico Estadio Jalisco, de esta forma, la Universidad de Guadalajara (UdeG) celebrará su Centenario,

Los equipos que participarán y se enfrentarán en esta edición son: Leones Negros de la UdeG, Chivas, Atlas y Rayados de Monterrey.

En esta ocasión, el conjunto de Tepatitlán no participará, tras haber competido en la primera edición del torneo.

La Copa Pacífica servirá como la última etapa de preparación de pretemporada para los clubes invitados, esto previo a arrancar el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Los duelos y boletos

El torneo comenzará el sábado 3 de enero con dos enfrentamientos: Rayados de Monterrey vs Leones Negros, a las 18:00 horas, y Atlas vs Chivas, a las 20:45 horas.

Mientras que el domingo 4 de enero se definirán los ganadores de la copa.

Primero se jugará el partido por el tercer y cuarto lugar a las 16:00 horas, seguido de la gran final por el primer y segundo lugar a las 18:30 horas.

Los boletos ya están disponibles en Boletomóvil.

Precios

Zona norte: $400

Zona oriente: $300

Zona poniente: $300

Zona norte: $300

Zona sur: $300

Zona dorada: $800

Palcos VIP: $1,000

Preferente oriente: $600

Preferente poniente: $400

Discapacidad: $400

La compra del boleto, te da acceso a todos los partidos del cuadrangular del 3 y 4 de enero.

ESPECIAL

Durante esta jornada, además se vivirá la final de la Copa Jalisco el domingo 4 de enero. Tlajomulco de Zúñiga vs El Santo a las 13:30 horas en la categoría femenil, mientras que en la categoría varonil, se enfrentarán Amatitán vs Zapopan a las 14:30 horas.

MV