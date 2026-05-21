La Selección Mexicana afrontará este viernes una de sus pruebas más importantes antes de la Copa del Mundo de 2026, cuando enfrente a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Más allá de tratarse de un partido amistoso, el encuentro servirá como un examen táctico para el equipo dirigido por Javier Aguirre de cara al debut mundialista frente a Sudáfrica .

El cuerpo técnico nacional busca que el plantel se adapte al estilo físico, intenso y veloz que suelen presentar las selecciones africanas, una característica que históricamente ha complicado al Tri en competencias internacionales.

Además, el compromiso será fundamental para que Aguirre termine de evaluar el funcionamiento colectivo y defina los últimos lugares de la convocatoria definitiva para la justa mundialista.

En los entrenamientos previos ya trabajan futbolistas considerados base del equipo, como Edson Álvarez, César Montes, Jorge Sánchez y Luis Chávez, quienes apuntan a tener una prueba importante para consolidarse en el esquema del “Vasco” rumbo a la Copa del Mundo.

Por su parte, Ghana llegará a México con una plantilla renovada y varios elementos Sub-23 que militan en el futbol europeo . Aunque no contará con todas sus figuras, el conjunto africano mantiene jugadores de peligro como el defensa Oscar Oppong, del Granada CF.

También destacan en ofensiva Ibrahim Osman, jugador del Brighton & Hove Albion; Jesurun Rak-Sakyi, elemento del Crystal Palace; y Jerry Afriyie, atacante del Al-Qadsiah FC.

México mantiene antecedentes positivos frente a Ghana. El primer enfrentamiento entre ambas selecciones ocurrió el 1 de marzo de 2006, con triunfo tricolor por 1-0 gracias a un gol de Guillermo Franco. El duelo más reciente se disputó en octubre de 2023 y terminó con victoria mexicana por 2-0, con anotaciones de Hirving Lozano y Uriel Antuna.

En total, el Tri mantiene paso perfecto frente a Ghana con cuatro victorias en igual número de enfrentamientos . Además, la Selección Mexicana dejó su portería en cero en tres de esos encuentros, y cinco de los seis goles que le ha marcado al conjunto africano llegaron después del minuto 57.

SV