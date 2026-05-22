La F1 disputa el Gran Premio de Canadá, una carrera con historia

La temporada 2026 de la Fórmula Uno retoma su actividad tras una pausa de tres semanas después del GP de Miami, y ahora toca aterrizar en el Gran Premio de Canadá.

Esta competencia se disputa desde 1967 y, a partir de 1978, se trasladó de manera casi permanente al circuito Gilles Villeneuve. Se trata de un trazado semiurbano caracterizado por largas rectas que exigen una alta velocidad final, combinadas con chicanas y zonas de frenado fuerte que demandan precisión técnica por parte de los pilotos.

A lo largo de casi cinco décadas en esta sede, las condiciones climáticas variables y la proximidad de las barreras de protección han propiciado el desarrollo de competencias con desenlaces variados, incidentes en pista y resoluciones directas por determinaciones de las autoridades deportivas.

Dónde ver el Gran Premio de Canadá

Viernes 22

Práctica Libre: 10:30 horas

Sprint Qualy: 14:30 horas

Sábado 23

Carrera sprint: 10:00 horas

Calificación: 14:00 horas

Domingo 24

Gran Premio: 14:00 horas

Por TV: Sky Sports y F1TV

Sitio de triunfadores emblemáticos

El historial de victorias en el territorio canadiense se encuentra encabezado por los dos pilotos con mayor cantidad de títulos mundiales en la categoría. Michael Schumacher y Lewis Hamilton comparten el registro histórico con siete triunfos cada uno en este escenario.

El “Káiser” logró su primer triunfo en Montreal en la temporada 1994 y acumuló seis victorias adicionales con la escudería Ferrari entre los años 1997 y 2004.

Por su parte, el británico registró su primera victoria en la categoría en este circuito durante la edición de 2007. Posteriormente, sumó seis triunfos más, estableciendo el último de ellos en el año 2019.

Sergio Pérez. “Checo” conquistó el segundo podio de su carrera en la F1 en Montreal. AFP

Circuito de contrastes para Sergio Pérez

Sergio Pérez volverá al Circuito Gilles Villeneuve con un nuevo reto en su trayectoria dentro de la Fórmula 1. El piloto mexicano afrontará el Gran Premio de Canadá 2026 como integrante de la escudería Cadillac, escenario donde ha vivido resultados contrastantes a lo largo de su carrera.

El momento más destacado de “Checo” en Montreal ocurrió en 2012, cuando aún corría para Sauber. Aquel fin de semana logró remontar desde posiciones intermedias hasta quedarse con el tercer lugar, compartiendo el podio con Lewis Hamilton y Romain Grosjean, en lo que sigue siendo su único podio en Canadá.

Sin embargo, sus antecedentes más recientes no fueron favorables. En 2022 abandonó por fallas mecánicas y, en 2024, un accidente durante la carrera lo dejó fuera tras quedar eliminado previamente en la Q2.

AFP

El muro de los campeones

El muro o barrera de la curva número 13 del circuito, justo antes de la recta principal, recibió su denominación actual tras los acontecimientos del Gran Premio de 1999. Durante el transcurso de ese fin de semana, tres pilotos que ganaron el título mundial terminaron sus respectivas participaciones al colisionar contra la misma pared de concreto: Damon Hill, Michael Schumacher y Jacques Villeneuve.

Accidente fatal

El Gran Premio de 1982 registró el fallecimiento del piloto italiano Riccardo Paletti, de 23 años de edad. En el arranque, Paletti impactó su coche contra la parte posterior del auto de Didier Pironi, el cual se encontraba detenido en la parrilla. El impacto ocurrió a una velocidad estimada de 200 km/h, lo que le provocó lesiones mortales.

AFP

Maratón bajo el agua

La edición de 2011 se estableció como la carrera de mayor duración cronometrada en la historia de la Fórmula Uno, con un tiempo total que superó las cuatro horas. Una lluvia obligó a detener la prueba por cerca de dos horas y media. El desarrollo de la competencia incluyó seis intervenciones del auto de seguridad. El piloto Jenson Button obtuvo la victoria tras haber ocupado la última posición en un punto de la carrera.

Resultado polémico

En la edición 2019, Sebastian Vettel , entonces con Ferrari, cruzó la línea de meta en la primera posición. Sin embargo, los comisarios aplicaron una penalización de cinco segundos al piloto alemán por reincorporarse a la pista de forma insegura tras una salida en la curva 3, bloqueando el avance de Lewis Hamilton. La sanción otorgó el triunfo oficial al piloto británico.

Curiosidades recientes en el Circuito Gilles Villeneuve

2008: Robert Kubica logró su único triunfo en la Fórmula 1 con el equipo BMW-Sauber, un año después de haber sufrido un accidente en la curva del Casino del mismo trazado.

2014: Daniel Ricciardo consiguió su primera victoria en la categoría a bordo de un Red Bull, beneficiándose de fallas en el sistema de frenos y potencia de los autos Mercedes.

2024: George Russell y Max Verstappen marcaron el mismo tiempo en la sesión de calificación (1:12.000) durante la Q3. La primera posición de salida se otorgó a Russell por ser el primer piloto en lograr el registro en la sesión.