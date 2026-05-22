Denuncian sobrecupo en el Estadio Ciudad de los Deportes durante la final Cruz Azul vs Pumas | VIDEOS

El primer partido de la final de la Liga MX entre Cruz Azul y Pumas se disputó anoche en el Estadio Ciudad de los Deportes. El encuentro terminó con un empate 0-0 en el que los celestes dominaron —o los universitarios cedieron la iniciativa— sin poder reflejarlo en el marcador.

La polémica se hizo presente al minuto 26, cuando Charly Rodríguez cayó dentro del área tras una barrida de Álvaro Angulo. El árbitro, Ismael Peñuelas, acudió al VAR y terminó señalando un fuera de lugar previo a la falta.

En la segunda mitad, Charly Rodríguez volvió a poner en peligro la meta defendida por Keylor Navas con un tiro que se estrelló en el poste. Pumas tuvo su primera oportunidad en una jugada en la que Uriel Antuna quedó mano a mano con el portero Kevin Mier, quien detuvo el ataque.

Al minuto 89, Robert Morales estuvo cerca de marcar un golazo cuando, en un contraataque, estrelló la pelota en el travesaño, cerca del ángulo de la portería cementera.

¡Caos total! ��



Al parecer se vendieron boletos en la zona de prensa del Estadio Ciudad de los Deportes, por lo que reporteros y aficionados verán el partido revueltos ��#Futbol #final #cruzazul #pumas #TVCDeportes pic.twitter.com/aocx5s4maP — TVC Deportes (@TVCDeportes) May 22, 2026

En las tribunas, la afición calentó el llamado “clásico de la obsesión” y abarrotó el Estadio Ciudad de los Deportes, al punto de que varios reportes en redes sociales acusaron un ingreso superior a la capacidad aproximada de 30 mil personas del recinto.

Las imágenes muestran gente en los pasillos y aficionados con boleto pagado ubicados en la zona de prensa, lo que alimenta esa sospecha. Ahora corresponderá a las autoridades determinar lo ocurrido y establecer si los asistentes estuvieron en riesgo.

Cabe señalar que antes, durante y después del partido, cuerpos de seguridad implementaron el operativo “Estadio Seguro” para agilizar el tráfico en la zona y evitar incidentes de violencia.

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Al parecer se vendieron boletos en la zona de prensa del Estadio Ciudad de los Deportes, por lo que reporteros y aficionados verán el partido revueltos ��#Futbol #final #cruzazul #pumas #TVCDeportes pic.twitter.com/aocx5s4maP — TVC Deportes (@TVCDeportes) May 22, 2026

¿Cuál podría ser la multa para el Estadio Ciudad de los Deportes por sobrecupo?

La Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México establece que el sobrecupo es motivo de sanciones económicas, suspensión del espectáculo, revocación del permiso e incluso clausura.

El artículo 82, capítulo III, de dicha ley establece una sanción económica equivalente de 2,000 a 4,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por esta falta; es decir, de 234,620 a 469,240 pesos.

Asimismo, la fracción III del artículo 90 indica que no respetar el aforo autorizado en el permiso correspondiente es causa para la revocación de los permisos.

Este procedimiento de oficio puede activarse por aviso de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, por verificación de la propia alcaldía —en este caso, Benito Juárez— o mediante una queja ciudadana.