Efraín Juárez tira dardo a Cruz Azul al asegurar que son favorecidos por el arbitraje

La tensión de la Gran Final del Clausura 2026 ha trascendido por completo el terreno de juego del Estadio Ciudad de los Deportes, convirtiéndose en una auténtica batalla de declaraciones que mantiene a los aficionados al borde del asiento antes del silbatazo final.

Tras el reñido empate sin goles en el partido de ida, las conferencias de prensa se volvieron el escenario perfecto para encender la polémica rumbo al duelo definitivo por el campeonato del futbol mexicano, revelando la enorme presión que existe en ambos campamentos.

Efraín Juárez, actual director técnico de los Pumas de la UNAM, decidió no guardarse absolutamente nada y arremetió fuertemente contra la directiva celeste tras enterarse de una queja formal que presentaron recientemente ante las autoridades de la liga por las designaciones arbitrales.

El origen de la molestia y la "osadía" celeste

La profunda molestia de Cruz Azul surgió específicamente por la designación del árbitro Daniel Quintero Huitrón para el partido de vuelta, lo que provocó una respuesta contundente, directa y sin filtros por parte del entrenador universitario ante los medios de comunicación presentes.

El técnico auriazul calificó como una verdadera "osadía" que una institución tan grande e histórica intente presionar al arbitraje cuando, según su perspectiva analítica, han sido los más favorecidos por las decisiones de los silbantes durante toda esta fase final del torneo.

Las jugadas polémicas que destapó el estratega

Para sustentar su enérgico reclamo ante la prensa, Juárez enumeró detalladamente una serie de decisiones arbitrales que, desde su punto de vista, beneficiaron directamente a sus rivales durante las rondas previas de la actual Liguilla, cambiando por completo el rumbo de la competición.

A continuación, te presentamos las jugadas específicas que el entrenador universitario señaló sin tapujos como pruebas irrefutables de las supuestas ayudas arbitrales hacia el equipo de La Noria en su camino hacia la disputa por el título:

El polémico duelo contra Atlas: Una clara mano no sancionada como penal en el minuto 30 durante la serie de Cuartos de Final, la cual habría cambiado drásticamente la eliminatoria en contra de los intereses del conjunto cementero.

Una clara mano no sancionada como penal en el minuto 30 durante la serie de Cuartos de Final, la cual habría cambiado drásticamente la eliminatoria en contra de los intereses del conjunto cementero. La controvertida serie ante Chivas: Un penal sumamente dudoso marcado a favor de los celestes en la Semifinal frente al Guadalajara, una decisión que les facilitó enormemente el pase a la Gran Final y dejó fuera al Rebaño Sagrado.

Un penal sumamente dudoso marcado a favor de los celestes en la Semifinal frente al Guadalajara, una decisión que les facilitó enormemente el pase a la Gran Final y dejó fuera al Rebaño Sagrado. El evidente doble rasero arbitral: La polémica mano de Fernández, la cual tuvo un criterio totalmente distinto al que le aplicaron a Pumas en su respectivo enfrentamiento contra el Club América, generando una gran frustración en el banquillo universitario.

El impacto mediático rumbo al partido de vuelta

Juárez aseguró con total firmeza que, de no ser por estas circunstancias arbitrales tan específicas y determinantes, probablemente otro equipo, como las propias Chivas, estaría disputando el anhelado título en este momento tan crucial de la temporada del balompié azteca.

El reconocido periodista deportivo Fabrizio Domínguez, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) bajo el usuario @FabrizioDC_, fue uno de los primeros comunicadores en hacer eco de estas explosivas declaraciones que rápidamente se viralizaron entre la apasionada afición mexicana.

A pesar de la evidente molestia generada por las quejas del rival, el estratega universitario reiteró su plena confianza en el profesionalismo de los silbantes, esperando de corazón que el próximo domingo se viva una final justa, transparente y verdaderamente espectacular para todos.

CT