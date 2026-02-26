Mundial 2026: Selección de Bolivia exige garantías de seguridad

A pocas semanas de que Monterrey sea sede del repechaje rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026, la Federación Boliviana de Fútbol solicitó a la FIFA garantías plenas de seguridad como condición indispensable para viajar y disputar los encuentros que definirán uno de los últimos boletos al Mundial.

Mediante un comunicado oficial dirigido al máximo organismo del balompié, la representación boliviana pidió la aplicación de un protocolo de seguridad reforzado que garantice la protección física y emocional de sus futbolistas, cuerpo técnico, directivos y aficionados sudamericanos que contemplan asistir.

La inquietud del representativo sudamericano se originó tras los hechos registrados el pasado fin de semana en distintas zonas de México, particularmente en Jalisco, luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

Entre los principales puntos del pliego presentado destacan la solicitud de traslados con esquemas de seguridad reforzados y custodia permanente, así como la instalación de filtros de acceso más estrictos y el incremento del personal encargado de la vigilancia.

Asimismo, se plantea la puesta en marcha de protocolos de reacción inmediata y rutas de evacuación avaladas por la FIFA ante cualquier eventualidad que pueda comprometer el desarrollo seguro del evento.