Dónde ver EN VIVO los playoffs de la Europa League 2026

Los últimos lugares disponibles para los octavos de final de la Europa League se disputarán este jueves en los juegos de vuelta de las series de playoffs.

El Stuttgart, con ventaja de 4-1 sobre el Celtic, y el Nottingham Forest, que venció 3-0 al Fenerbahçe en la ida, parecen tener la eliminatoria definida a su favor; lo mismo ocurre con el Genk de Bélgica, que llegará a su estadio con el marcador global 3-1 sobre el Dinamo de Zagreb.

Las otras series están abiertas.

El Celta de Vigo tendrá la ventaja de cerrar como local, pero la diferencia en el marcador es de solo un gol, tras el 2-1 con el que venció al PAOK de Salónica en el primer juego. En esta etapa del torneo, en la que el gol de visitante ya no es criterio de desempate, un empate en el marcador global obliga a disputar tiempo extra.

En circunstancias prácticamente iguales se encuentran el Bolonia, que venció 1-0 al Brann de Noruega, y la Estrella Roja de Belgrado, que también derrotó 1-0 al Lille.

El Ludogorets de Bulgaria ganó en la ida 2-1 al Ferencváros de Hungría, pero cerrará la serie como visitante en Budapest, lo que reduce la sensación de ventaja.

El juego entre el Panathinaikos de Grecia y el Viktoria Plzeň de la República Checa arrancará parejo, después del empate 2-2 de la semana pasada.

En los octavos de final los esperan los primeros ocho lugares de la fase de liga:

Lyon

Aston Villa

Midtjylland

Real Betis

Porto

Braga

Friburgo

Roma

Partidos de la Europa League hoy: canales y horarios

11:45 horas

Estrella Roja vs. Lille

ESPN y Disney+

Ferencváros vs. Ludogorets

Fox Sports

Stuttgart vs. Celtic

ESPN y Disney+

Viktoria Plzeň vs. Panathinaikos

Fox Sports

14:00 horas

Genk vs. Dinamo de Zagreb

Fox Sports

Celta de Vigo vs. PAOK

ESPN y Disney+

Bolonia vs. Brann

Fox Sports

Nottingham Forest vs. Fenerbahçe