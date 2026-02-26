Javier Aguirre respondió a aficionado que pedía a Carlos Acevedo | VIDEO

La Selección Mexicana firmó una buena actuación al vencer 4-0 a Islandia en un partido de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, encuentro que sirvió al “Vasco” Javier Aguirre para pulir la lista de 26 jugadores que vestirán la camiseta verde en el Mundial.

El duelo se presentaba como una oportunidad para los futbolistas de la Liga MX, ya que, al no tratarse de una fecha FIFA, Aguirre no pudo convocar a quienes militan en clubes del extranjero. Así, Richard Ledezma, Armando González, Brian Gutiérrez y Jesús Gallardo brillaron al marcar los goles de la victoria.

Diecisiete de los 21 convocados pudieron mostrarse en el terreno de juego, pero el tercer portero, Carlos Acevedo, se quedó en la banca.

El guardameta de Santos Laguna ha llamado la atención de los aficionados, pues aunque es el portero más goleado del torneo, la fragilidad defensiva de su club le ha permitido exhibir repetidamente su calidad para atajar y reaccionar en contextos adversos.

En el segundo tiempo ante Islandia, la afición pidió el ingreso de Acevedo coreando su nombre desde las gradas del Estadio Corregidora. El clamor no pasó desapercibido y el propio Vasco volteó hacia las tribunas para explicar que ya había realizado los seis cambios permitidos y que no podía complacerlos.

Aguirre ha señalado que la portería es la posición en la que menos dudas tiene de cara al Mundial. Aunque la titularidad se disputa entre Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel, todo apunta a que el tercer portero será Guillermo Ochoa, quien, de aparecer en la lista final, entraría en la historia como uno de los jugadores presentes en seis Copas del Mundo, un récord al que también parecen destinados Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

