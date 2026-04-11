Al Real Madrid no le alcanza ante el Girona

El primer encuentro de Jude Bellingham como titular desde el 1 de febrero no fue suficiente para generar una reacción positiva del Real Madrid, que empató el viernes 1-1 con el Girona y dejó escapar la oportunidad de meter presión al Barcelona, líder de LaLiga.

Bellingham fue sustituido a los 10 minutos en un partido contra el Rayo Vallecano y posteriormente se perdió nueve compromisos del club blanco, incluidas las dos victorias sobre el Manchester City que llevaron al Real Madrid a los Cuartos de Final de la Champions League.

El inglés había disputado tres apariciones como suplente en los tres partidos anteriores del Madrid, pero fue titular contra el Girona en un duelo que el equipo local necesitaba ganar para recortar la ventaja de siete puntos del Barça.

Federico Valverde puso al Madrid 1-0 a los seis minutos del segundo tiempo. Pero el cuadro visitante no tardó en igualar el marcador después de que el mediocampista francés Thomas Lemar clavó un potente remate desde fuera del área.

De ganar hoy ante el Espanyol, el Barcelona podría despegarse a nueve puntos.