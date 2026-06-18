La actividad del Mundial 2026 sigue su curso este jueves 18 de junio a las 16:00 horas con el enfrentamiento entre Canadá y Qatar, dos selecciones que llegan a esta segunda jornada con la necesidad de sumar tres puntos que les permitan ganar terreno en el Grupo B. El partido se disputará en el Estadio Vancouver, escenario donde ambos conjuntos intentarán marcar diferencia en una fase de grupos que comienza a tomar forma.

Después de sus primeras presentaciones en el torneo, canadienses y qataríes afrontan un duelo de gran importancia en la lucha por avanzar a la siguiente ronda. En esta nota te compartimos cómo llegan los dos equipos, su situación dentro del grupo y todos los detalles para ver en vivo este encuentro de la Copa del Mundo 2026.

¿Cómo llegan Canadá y Qatar?

Dentro de la actividad del Grupo B, Canadá y Qatar afrontan este compromiso en condiciones muy similares después de su presentación en la Copa del Mundo 2026. Ninguna de las dos selecciones logró marcar diferencias en la primera jornada, por lo que llegan a este encuentro con los mismos números y con la posibilidad de dar un paso importante en la clasificación.

La Selección de Canadá suma un punto tras empatar en su debut. El conjunto canadiense registra un gol a favor y uno en contra, cifras que reflejan el equilibrio que tuvo su primer partido dentro del torneo. Con una unidad en su cuenta, el equipo busca aprovechar esta segunda fecha para intentar colocarse en una mejor posición dentro del grupo.

Del otro lado se encuentra Qatar, que también inició su participación con una igualdad. El representativo qatarí cuenta con un punto, además de un balance de un gol anotado y uno recibido, por lo que comparte exactamente los mismos registros que su rival de turno tras la primera jornada.

La paridad entre ambas selecciones no solo se refleja en la tabla de posiciones, sino también en sus estadísticas generales. Con un partido disputado, un empate y una diferencia de goles neutral, Canadá y Qatar llegan a este duelo con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea dentro del Grupo B y encarar la tercera jornada con un panorama más favorable.

Dónde ver EN VIVO el partido Canadá vs Qatar del Mundial 2026

La actividad de la Copa Mundial 2026 continúa este jueves 18 de junio con el duelo entre las selecciones de Canadá y Qatar, un encuentro que tendrá lugar en la ciudad de Vancouver y que está programado para iniciar a las 16:00 horas, tiempo del centro de México. Con la fase de grupos avanzando, ambos equipos buscarán aprovechar esta oportunidad para mantenerse en la pelea dentro de su sector.

Los aficionados en México podrán seguir todas las incidencias de este partido a través de streaming . La transmisión oficial estará disponible mediante la plataforma ViX Premium, por medio de la señal Pase Mundial 2026.

Fecha y hora: Jueves 18 de junio, 16:00 horas

Jueves 18 de junio, 16:00 horas Estadio: Estadio Vancouver, Vancouver, Canadá

Estadio Vancouver, Vancouver, Canadá Transmisión: Pase Mundial 2026 (ViX Premium)

Con tres unidades en disputa y dos jornadas aún por jugarse en la fase de grupos, Canadá y Qatar afrontan un partido que podría influir de manera importante en el desarrollo de su camino dentro del Mundial 2026. La necesidad de sumar y la presión propia de estos eventos añaden un ingrediente especial a este enfrentamiento.

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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