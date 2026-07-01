Miércoles, 01 de Julio 2026

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¿Cuándo y a qué hora se conocerá el rival de México en los octavos de final del Mundial 2026?

La Selección Mexicana espera al ganador del encuentro entre Inglaterra y la República Democrática del Congo para disputar la siguiente fase del torneo internacional

Por: Luz Borja

Conoce la fecha y el horario exacto en que México descubrirá a su rival para los octavos de final del Mundial 2026. EFE/A. Cruz

Conoce la fecha y el horario exacto en que México descubrirá a su rival para los octavos de final del Mundial 2026. EFE/A. Cruz

La Selección de México aseguró su participación en los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Ecuador. Ahora, el equipo nacional se mantiene a la espera de conocer al rival que enfrentará en la siguiente etapa del campeonato, cuya definición ya está programada por la organización del torneo.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre logró su pase a la ronda eliminatoria con un marcador de dos goles a cero. Las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez permitieron al cuadro mexicano avanzar en la competencia y ubicarse entre los dieciséis mejores equipos del certamen deportivo.

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¿Cuáles son los posibles rivales de México en octavos de final?

El próximo contrincante del equipo mexicano saldrá del enfrentamiento directo entre las selecciones de Inglaterra y la República Democrática del Congo. Este encuentro corresponde a las llaves previamente establecidas por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para la presente edición de la Copa del Mundo.

La incógnita sobre el adversario se resolverá hoy, miércoles 1 de julio de 2026. El partido entre el conjunto europeo y la escuadra africana está programado para iniciar a las 10:00 horas en las instalaciones del Estadio Atlanta, ubicado en Estados Unidos.

Una vez que concluya dicho compromiso, el cuerpo técnico de la Selección Mexicana tendrá la certeza del equipo al que deberán enfrentar. A partir de ese momento, comenzará la planeación táctica para el duelo de eliminación directa en busca del quinto partido.

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¿Cuándo jugará México los octavos de final?

Independientemente del resultado entre ingleses y congoleños, la agenda del cuadro azteca ya se encuentra definida por el comité organizador. El partido de la fase de octavos se disputará el próximo domingo 5 de julio de 2026, marcando otro juego del equipo a territorio nacional.

El silbatazo inicial de este encuentro tendrá lugar a las 18:00 horas, tiempo local. La sede designada para albergar este evento deportivo es el Estadio Ciudad de México, recinto que recibirá a los aficionados que presenciarán la búsqueda del pase a la ronda de cuartos.

Fase Fecha Horario Sede
Octavos de final 5 de julio de 2026 18:00 hrs Estadio Ciudad de México

Cabe recordar que los partidos de la Selección Nacional se transmiten por TV abierta en México, a través de los canales tradicionales de Televisa y TV Azteca: Canal 5 y Azteca 7. 

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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