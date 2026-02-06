Mundial 2026: ¿Qué hacer si no fuiste seleccionado en el sorteo para comprar boletos?

El día de ayer, la FIFA comenzó a notificar a las personas que fueron seleccionadas para participar en la tercera fase de venta de boletos para el Mundial 2026 a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá. Aficionados de todo el mundo pudieron acceder a sus ansiados boletos.

Esta etapa correspondiente al sorteo aleatorio es un mecanismo que se utiliza cuando la demanda supera la disponibilidad de entradas por lo que se implementa un sistema completamente al aza en búsqueda de ofrecer igualdad de oportunidades a millones de seguidores de futbol alrededor del planeta.

Los afortunados elegidos fueron notificados por correo electrónico con un mensaje con los detalles exactos de su asignación: encuentros, número de localidades, categoría de precio y estadio correspondiente. El cargo de esta descripción se realizará de manera automática con los datos inscritos en la solicitud.

Sin embargo, aquellos que no fueron seleccionados puede que deban buscar otros medios para conseguir su ingreso a uno o más partidos del Mundial.

¿Qué hacer si no fuiste seleccionado en el sorteo para comprar boletos?

Aún no pierdas las esperanzas de vivir esta contienda histórica. Más adelante, la FIFA abrirá nuevas fases de venta, incluidas instancias de compra directa por orden de llegada; es decir, sin el mecanismo del azar. De igual forma, se espera que se comiencen a liberar boletos conforme a se acerque la fecha de inicio del torneo fijada para el 11 de junio.

Así que no queda más que esperar y estar atentos a los nuevos anuncios de la FIFA.

