Querétaro y León se medirán este sábado dentro de la actividad de la Jornada 5 (J5) del Clausura 2026 de la Liga MX. Los Gallos Blancos llegan con la necesidad de reflejar en puntos el trabajo mostrado en fechas recientes, mientras que León busca estabilidad tras un inicio irregular. Por si quieres ver el partido, te dejamos en esta nota a qué hora empieza el partido y dónde verlo EN VIVO.

Querétaro vs León: Así llegan los equipos a la J5 del Clausura 2026

Este fin de semana se disputará un encuentro importante en el Estadio La Corregidora: Querétaro intentará aprovechar la localía para cambiar la dinámica que lo ha mantenido sin victoria en el torneo. El conjunto dirigido por Esteban González suma dos puntos y ha mostrado solidez defensiva en lapsos, aunque sin contundencia en el último tercio del campo.

En la jornada anterior, los Gallos empataron sin goles ante Pachuca, un resultado que dejó sensaciones encontradas por el orden mostrado, pero también por la falta de profundidad ofensiva. Del otro lado, León llega tras caer 2-1 frente a Tigres, resultado que lo mantiene en la parte baja de la Tabla General y con la necesidad de ajustar su funcionamiento colectivo.

Dónde ver EN VIVO el partido Querétaro vs León de la J5 - Liga MX

Este sábado 7 de febrero, Querétaro recibirá a León en el Estadio La Corregidora, en la ciudad de Querétaro, por la J5 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y se transmitirá por televisión de paga.

Fecha y hora: Sábado 7 de febrero, 17:00 horas

Sábado 7 de febrero, 17:00 horas Estadio: La Corregidora, Querétaro, Querétaro

La Corregidora, Querétaro, Querétaro Transmisión (canales): FOX One

* Con información de SUN

** Horarios del centro de México

*** Sujeto a cambios de transmisión

