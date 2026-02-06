En breves minutos, se llevará a cabo la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 Milán-Cortina, con sede en Italia. Este evento será icónico y pasará a la historia del deporte, y no precisamente por el espectáculo que se aproxima .

Esta ceremonia no solo tendrá la participación memorable de Mariah Carey, y las presentaciones del talento de la casa bien representado por Laura Pausini y el tenor Andrea Bocelli; y qué decir del desfile de las y los atletas que desfilarán para dar esperanza a sus compatriotas de representas con honor a sus naciones. Por primera vez en unos Juegos Olímpicos se encenderán dos pebeteros con el fuego del evento deportivo más importante a nivel internacional.

Las sedes de la Inauguración en Milán-Cortina 2026

El desfile de las y los convocados a las competencias de invierno en Italia se llevará a cabo en cuatro sedes de la nación europea:

Estadio Giuseppe Meazza (San Siro)

Predazzo

Livigno

Cortina d’Ampezzo

Por otro lado, por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos serán encendidos dos pebeteros con el fuego inaugural: uno en el Arco della Pace de Milán , un emblemático monumento de la ciudad; el otro en la Piazza Dibona de Cortina d'Ampezzo , el corazón de la ciudad alpina.

Esta acción nunca antes vista celebrará la singularidad italiana, uniendo los territorios y los Alpes en un mismo espíritu deportivo y nacional.

Otros detalles de la organización

Se estima que unos mil 200 artistas voluntarios participarán de la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina. Para grabar la música de la ceremonia inaugural se contó con la ayuda de 500 músicos, de acuerdo con los organizadores.

La Ceremonia de Apertura marca el inicio oficial de los Juegos y precede a la mayoría de las competiciones, aunque, por razones logísticas, algunos eventos preliminares se han celebrado antes de la Inauguración.

Se calcula que la ceremonia durará en total unas tres horas.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026?

Fecha: 6 de febrero

Hora: 12:45

Transmisión completa: Canal 9; streaming en YouTube por Claro Sports y Claro Video

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horarios del tiempo del centro de México

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

La Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos Milán-Cortina 2026 marca el inicio oficial de los Juegos y precede a la mayoría de las competiciones. AP / ARCHIVO

