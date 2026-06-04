Charros de Jalisco pierde a dos piezas clave por fracturas

La directiva y el cuerpo técnico de los Charros de Jalisco, comandados por el mánager Benjamín Gil, han recibido un duro golpe médico en plena temporada de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). La organización tapatía confirmó que dos de sus peloteros estelares, el parador en corto Michael Wielansky y el antesalista Josh Fuentes, causarán baja indefinida del róster tras sufrir serias lesiones que requerirán intervención quirúrgica de manera inmediata.

El reporte médico emitido por el club detalla que el panorama más complejo lo enfrenta el estadounidense Michael Wielansky . El infielder, quien se ha consolidado como un bateador sumamente rentable y una garantía a la defensiva en las paradas cortas, presenta una fractura nasal acompañada de una fractura en el hueso malar izquierdo (pómulo).

Debido a la delicadeza de la zona afectada, el jugador deberá pasar por el quirófano. El cuerpo médico de la novena albiazul no determinó un tiempo estimado para su retorno, especificando que su reincorporación al terreno de juego quedará estrictamente sujeta a su evolución postoperatoria.

Por otra parte, la esquina caliente también sufrirá una dolorosa ausencia. El tercera base de origen mexicoamericano, Josh Fuentes, exjugador de Grandes Ligas, sufrió una fractura en el dedo meñique de la mano izquierda .

A diferencia de Wielansky, el proceso de Fuentes tiene una fecha asignada de inmediato: el pelotero será operado este viernes en territorio jalisciense para estabilizar la zona afectada. Una vez concluida la cirugía, se evaluará el periodo de rehabilitación necesario para volver a tenerlo en la alineación.

Estas bajas representan un reto mayúsculo para los caporales, quienes pierden de forma simultánea a una parte fundamental de su cuadro titular. La directiva ya analiza de cerca la lista de reserva para realizar los movimientos necesarios en el róster , buscando mitigar el impacto defensivo y ofensivo de estas dos sensibles ausencias de cara a las próximas series de la Liga Mexicana de Beisbol.

SV