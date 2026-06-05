El mediocampista de la Selección Mexicana Roberto Alvarado valoró su actualidad con el conjunto nacional tras la victoria de 5-1 sobre Serbia. El futbolista analizó la competencia interna dentro de la plantilla y el compromiso individual de cara al inicio de la Copa del Mundo.

"Poder vivir el sueño una vez más junto con mis compañeros, junto con la selección. Para mí es un orgullo poder portar este uniforme, poder portar el escudo, poder representar a muchos mexicanos, a mi esposa, mis hijas, a mi familia; creo que eso me da motivación para poder hacer las cosas de la mejor manera", declaró Alvarado en la zona de prensa.

El jugador del Guadalajara se refirió a la disputa deportiva que mantienen los futbolistas convocados por ganarse un puesto en el esquema inicial del cuerpo técnico para el primer compromiso del torneo internacional.

"Sí, obviamente me lo he visualizado. Creo que hay una competencia muy buena. Todos los compañeros, obviamente, queremos estar en el once ese día, pero toca trabajar, entregarse en cada entrenamiento para poder estar ahí; sí me visualizo estando al menos en el once", señaló.

Asimismo, el volante ofensivo agradeció la continuidad y los minutos recibidos durante el proceso de preparación previa, manifestando su disposición para actuar en beneficio del grupo en caso de ser requerido desde el inicio del encuentro.

"Yo agradezco la confianza que me ha tenido el cuerpo técnico. Obviamente, yo tratando de responder a esa confianza que ellos me han dado, tratando de entregarme, de dar lo mejor. Y, si me toca estar ese día en el once, pues estoy seguro de que voy a dejar el alma por el equipo, por mis compañeros, por la gente. ¿A quién no le gustaría ser titular?", concluyó el seleccionado mexicano.