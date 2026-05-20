Efraín Juárez empieza a sonar para clubes de Europa, ¿adiós a Pumas?

La final del Clausura 2026 representa mucho más que una oportunidad de campeonato para Pumas UNAM. También puede convertirse en el momento que marque el nacimiento de una nueva figura histórica dentro de la institución universitaria.

A tan solo 180 minutos de distancia del título, Efraín Juárez tiene frente a sí la posibilidad de devolverle la gloria al club que lo formó desde niño y con el que construyó sus primeros sueños como futbolista profesional.

La historia del hoy entrenador auriazul comenzó mucho antes de los reflectores y las finales. A los 12 años llegó a La Cantera con la ilusión de algún día debutar en Primera División. Con esfuerzo y disciplina logró abrirse paso hasta consolidarse en el primer equipo entre 2008 y 2010.

Posteriormente, el exfutbolista emprendió su aventura internacional y defendió las camisetas del Celtic FC, Real Zaragoza y Vålerenga Fotball, además de vivir una etapa en la MLS con el Vancouver Whitecaps FC.

En medio del gran momento que atraviesa con Pumas, el nombre de Juárez ya comenzó a llamar la atención fuera de México. De acuerdo con el medio escocés Daily Record Sport, el estratega mexicano figura entre los candidatos para dirigir al Celtic FC, equipo en el que militó durante su etapa como jugador.

Además, AS México reportó que ya existieron conversaciones con el técnico universitario, cuyo trabajo al frente de los auriazules no ha pasado desapercibido en el futbol europeo.

Así ha sido el camino de Efraín Juárez como director técnico

Después de retirarse como jugador a los 31 años, Juárez decidió enfocarse de lleno en su preparación como entrenador. Inició como auxiliar en el New York City FC y posteriormente trabajó en clubes europeos como el Standard de Liège y el Club Brugge KV.

En medio del gran momento que atraviesa con Pumas, el nombre de Juárez ya comenzó a llamar la atención fuera de México. IMAGO7

Su primera gran oportunidad llegó con el Atlético Nacional, donde rápidamente consiguió títulos de Liga y Copa. Ese éxito terminó por convencer a Pumas de apostar por uno de sus hijos pródigos para tomar el timón del equipo.

Hoy, apenas unos meses después de asumir el reto, Efraín Juárez está cerca de convertirse en el técnico que devuelva un campeonato de Liga MX a los universitarios y de escribir su nombre con letras doradas en la historia del club felino.

MF