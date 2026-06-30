La historia de la Selección de Irán en el Mundial 2026 terminó en la fase de grupos, pero su participación dejó una de las postales más entrañables fuera de las canchas.

Tras confirmarse su eliminación, la delegación iraní sorprendió al mundo al declarar su apoyo incondicional a la Selección Mexicana, adoptándola como su "segundo equipo".

El refugio ante las tensiones políticas

El fuerte vínculo entre Irán y México nació de la necesidad y la adversidad. Originalmente, Irán tenía planeado establecer su campamento base en Tucson, Arizona. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente debido a problemas logísticos y políticos con el vecino del norte; Estados Unidos.

Debido a las tensiones entre Irán y Estados Unidos, la delegación iraní enfrentó la negativa de visas para parte de su personal de apoyo y múltiples restricciones burocráticas.

Y ahí es donde entra México, específicamente Tijuana. Apenas unos días antes de iniciar el torneo, el equipo se vio obligado a modificar sus planes y encontró en Tijuana, Baja California, su sede de concentración.

La dinámica consistía en viajar a Estados Unidos exclusivamente para disputar sus encuentros y regresar de manera inmediata a territorio mexicano tras el silbatazo final.

"La amistad no necesita traducción"

Durante los 20 días que duró su estancia en la frontera, los habitantes de Tijuana cobijaron a la selección iraní. Cientos de aficionados se acercaron a su hotel para pedir autógrafos, tomarse fotografías y brindarles ánimos, haciéndolos sentir como en casa en medio de un contexto hostil.

Tras quedar eliminados al sumar tres empates y culminar en el tercer puesto del Grupo G, la despedida del equipo estuvo llena de gratitud.

Iran's Football Teams Leaves a Beautiful and POwerful Message for Mexico as they Depart



Message:

To the noble people of Mexico and to the beautiful city of Tijuana, thank you!



You showed us that hosting a FIFA World Cup is about far more than stadiums and tickets. True hosting… pic.twitter.com/X5MC8cdv7D— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) June 30, 2026

A través de un comunicado y declaraciones de su delegación, explicaron el porqué de su cariño hacia el país:

Gratitud profunda: "La verdadera acogida se basa en el respeto, la humanidad y la dignidad. Nunca olvidaremos la amabilidad de la gente de Tijuana", destacó la selección en su mensaje de despedida.

"La verdadera acogida se basa en el respeto, la humanidad y la dignidad. Nunca olvidaremos la amabilidad de la gente de Tijuana", destacó la selección en su mensaje de despedida. Un segundo hogar: El técnico Amir Ghalenoei expresó que "nuestro corazón y nuestra alma se quedan acá". Asimismo, la federación afirmó que México será, desde ahora, su segundo hogar y su segundo equipo.

El técnico Amir Ghalenoei expresó que "nuestro corazón y nuestra alma se quedan acá". Asimismo, la federación afirmó que México será, desde ahora, su segundo hogar y su segundo equipo. Deseos de éxito: Al partir, los jugadores y el cuerpo técnico reiteraron su apoyo absoluto a la Selección Mexicana para que logre el éxito en lo que resta de la justa mundialista, señalando que la relación bilateral trascendió las canchas.

De esta manera, la Copa del Mundo 2026 no solo dejó lecciones deportivas para Irán, sino que cimentó una inesperada y hermosa historia de solidaridad donde el futbol funcionó como el lenguaje perfecto para unir a dos aficiones.

NG