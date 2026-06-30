Naomi Osaka deslumbra con icónico kimono

Las estrictas reglas de Wimbledon sobre la vestimenta completamente blanca no impidieron que Naomi Osaka hiciera otra declaración de moda al pisar el césped del All England Club.

Osaka, que se ha acostumbrado a generar revuelo con sus atuendos creativos en los recientes torneos de Grand Slam, lució un kimono, con mangas oscilantes y un elaborado bordado, mientras entraba a la cancha número 3 para su partido de primera ronda contra Elsa Jacquemot.

Tras imponerse por 6-1 y 7-5, Osaka contó que se inspiró para el atuendo en una película de Quentin Tarantino.

“Para mí, mi herencia japonesa significa mucho”, expresó Osaka en su entrevista en la cancha. “Dicen que en Wimbledon todo es blanco y pensé que sería genial salir con un kimono. Simplemente me inspiran muchas cosas diferentes y, para mí, una de mis películas favoritas es 'Kill Bill'. Así que me encanta el personaje de Lucy Liu, O-Ren Ishii, y ella aparece con este kimono blanco realmente icónico. Siempre le digo a la gente que a veces me gusta ser como un personaje de videojuego; no quiero ser yo misma cuando estoy jugando en la cancha. Y como que intento encarnarla un poco”.

Las creaciones de moda y las entradas a la cancha de la cuatro veces campeona de Grand Slam se están convirtiendo en un ritual muy esperado.