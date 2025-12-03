Sorteo Mundial 2026: fecha y horario para verlo en México

El sorteo para la fase de grupos del Mundial 2026 está por ocurrir. Uno de los eventos más esperado en torno a la copa de futbol del próximo año se celebrará el próximo viernes 5 de diciembre a las 11:00 horas tiempo del centro de México en el Kennedy Center, de Washington D.C., Estados Unidos. Para suerte de los aficionados, podrá ser visto en nuestro país EN VIVO.

Lo que debes saber sobre el sorteo del Mundial 2026

Tras las eliminatorias de 2025, en total han logrado su boleto a la Copa Mundial 206 un total de 42 de las 48 selecciones participantes, incluyendo a los anfitriones (Canadá, México y Estados Unidos). Las 6 plazas restantes se definirán en marzo de 2026 a través de la repesca de la UEFA y un torneo clasificatorio de la FIFA, el repechaje intercontinental.

Los anfitriones Canadá, México y Estados Unidos son cabezas de serie en el bombo 1. Los demás equipos se distribuyen en cuatro bombos según el ranking de la FIFA. Los anfitriones serán asignados a posiciones predefinidas (México A1, Canadá B1, EU D1).

Entre las restricciones para el sorteo están que ningún grupo puede tener dos selecciones de la misma confederación, con la excepción de la UEFA, que puede tener una o dos selecciones por grupo.

Las cuatro selecciones mejor clasificadas de la FIFA se distribuirán en cuadros opuestos para evitar que se enfrenten antes de la final (si terminan primeras de grupo).

Selecciones ya clasificadas

Anfitriones: Canadá, México, Estados Unidos

Canadá, México, Estados Unidos Asia: Australia, Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistán

Australia, Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistán África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez

Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez Concacaf: Curazao, Haití, Panamá

Curazao, Haití, Panamá Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay Oceanía: Nueva Zelanda

Nueva Zelanda UEFA: Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suiza

Los bombos quedaron de la siguiente manera:

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí y Sudáfrica Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

¿Dónde ver EN VIVO el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo se podrá ver en vivo por los canales oficiales de la FIFA en su página oficial, YouTube, y las redes sociales de la federación. En México, también habrá transmisión en televisión abierta, restringida y por streaming.

Fecha y hora: Viernes 5 de diciembre, 11:00 horas

Viernes 5 de diciembre, 11:00 horas Sede: Kennedy Center, de Washington D. C., Estados Unidos

Kennedy Center, de Washington D. C., Estados Unidos Transmisión: ViX Premium, Canal 5, TUDN, Las Estrellas, YouTube, FIFA.com

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: Sheinbaum confirma que irá al sorteo del Mundial 2026 en EU

OF