La Selección Mexicana de Basquetbol cerró con saldo positivo la primera ventana del Clasificatorio de las Américas rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027, al registrar marca de 1-1 frente a su similar de República Dominicana, resultado que le permite ubicarse en el tercer lugar del Grupo A con tres puntos, luego de dos jornadas disputadas.

El camino para México inició en casa, cuando recibió al conjunto dominicano en Zacatecas en un encuentro que estuvo cargado de intensidad desde el primer minuto. Sin embargo, fueron los visitantes quienes lograron cerrar mejor el compromiso para llevarse la victoria por 85-92, en un resultado que dejó lecciones importantes para el conjunto tricolor.

A pesar del revés, los dirigidos por Omar Quintero presentaron pasajes de buen baloncesto, con momentos de alta presión defensiva y efectividad en transiciones rápidas, aunque las pérdidas de balón y algunos desajustes en el cierre de los periodos terminaron por marcar la diferencia a favor de los caribeños.

Lejos de venirse abajo, el equipo nacional mostró un notable poder de reacción apenas días después, cuando viajó a territorio dominicano para disputar el segundo juego de la ventana. En un escenario hostil y ante una afición volcada con su selección, México protagonizó un partido sumamente parejo, de alta exigencia física y emocional.

El encuentro se definió hasta el último instante, con una batalla cerrada en cada posesión. Finalmente, el esfuerzo colectivo rindió frutos y la Selección Mexicana logró devolver el golpe al imponerse por 88-89, en un triunfo de enorme valor no solo por el resultado, sino por el mensaje anímico que representa rumbo a las siguientes etapas del clasificatorio.

Así marcha el Grupo A

Con su récord de una victoria y una derrota, México se coloca en el tercer peldaño, solo por detrás de Estados Unidos que lidera con 4 unidades y de República Dominicana que está igualada en puntos con el Tricolor.

La actividad del clasificatorio se reanudará entre febrero y marzo de 2026, cuando México enfrente una nueva y decisiva ventana de partidos. En esta ocasión, el equipo nacional medirá fuerzas ante Nicaragua, selección que llega después de caer frente a Estados Unidos, y posteriormente se verá las caras precisamente con el conjunto de las barras y las estrellas, uno de los favoritos históricos de la región.

¿Cómo se clasifican al Mundial?

Es importante recordar que los tres mejores equipos de cada grupo avanzarán a la Segunda Ronda del Clasificatorio de las Américas. En esta instancia, el formato cambia: cada selección enfrentará, en partidos de ida y vuelta, a los tres equipos que lleguen del otro grupo, disputándose un total de seis encuentros adicionales por selección.

Estas series se repartirán en tres ventanas más, programadas para agosto de 2026, noviembre de 2026 y febrero de 2027, con dos partidos por equipo en cada una de ellas, lo que elevará considerablemente la exigencia física, táctica y mental de las quintetas involucradas.

Al finalizar esos seis partidos adicionales, los tres mejores equipos de cada grupo, junto con el mejor cuarto lugar, obtendrán su clasificación directa a la Copa del Mundo FIBA 2027, máxima justa del baloncesto a nivel de selecciones.

Próximos partidos para México en el Clasificatorio

Jueves 26 de febrero

Nicaragua vs México | Horario por definir

Domingo 1 de marzo

Estados Unidos vs México | Horario por definir

Posiciones del Grupo A

Estados Unidos | 2-0 | 4 puntos

República Dominicana | 1-1 | 3 puntos

México | 1-1 | 3 puntos

Nicaragua | 0-2 | 0 puntos

