Sorteo Mundial 2026: ¿Qué selecciones NO le pueden tocar a México en su grupo?

Este viernes, 5 de diciembre, se llevará a cabo la ceremonia del Sorteo Mundial 2026, donde México conocerá a sus rivalesMañana, 5 de diciembre, se realizará el sorteo en Washington D. C. el Sorteo del Mundial. En este evento las selecciones clasificadas—entre ellas la Selección Mexicana—conocerán a sus rivales, a quienes enfrentarán a partir del próximo 11 de junio. Respecto al Tricolor hay muchas expectativas y al mismo tiempo nerviosismo, ya que cabe la posibilidad de que se enfrenten a algunas potencias, en la fase de grupos.Para México no es la primera vez en la historia en el que participará en este torneo mundial que se lleva a cabo cada cuatro años. En su participación, hay grandes posibilidades de que se enfrente a equipos como Noruega, Colombia o Croacia en la máxima justa de la FIFA; sin embargo, hay enfrentamientos seguros que no se darán en la primera ronda.Los equipos que quedan descartados en la primera entrada son Estados Unidos y Canadá, debido a que son de la misma confederación. Contra las potencias con las que no podrá jugar son: Asimismo también, quedan descartadas las selecciones de Concacaf, ya que el reglamento indica que no se pueden enfrentar naciones de la misma área en fase de grupos. Eso incluye a las que están en Repechaje que se llevará a cabo en marzo.Estos son los equipos que México evitará en la fase de grupos: