Sorteo Mundial 2026: ¿Qué selecciones NO le pueden tocar a México en su grupo?

Este viernes, 5 de diciembre, se llevará a cabo la ceremonia del Sorteo Mundial 2026, donde México conocerá a sus rivales

Mañana, 5 de diciembre, se realizará el sorteo en Washington D. C. el Sorteo del Mundial. En este evento las selecciones clasificadas—entre ellas la Selección Mexicana—conocerán a sus rivales, a quienes enfrentarán a partir del próximo 11 de junio.

Respecto al Tricolor hay muchas expectativas y al mismo tiempo nerviosismo, ya que cabe la posibilidad de que se enfrenten a algunas potencias, en la fase de grupos.

¿Qué selecciones no puede enfrentar México?

Para México no es la primera vez en la historia en el que participará en este torneo mundial que se lleva a cabo cada cuatro años. En su participación, hay grandes posibilidades de que se enfrente a equipos como Noruega, Colombia o Croacia en la máxima justa de la FIFA; sin embargo, hay enfrentamientos seguros que no se darán en la primera ronda.

Los equipos que quedan descartados en la primera entrada son Estados Unidos y Canadá, debido a que son de la misma confederación.

Contra las potencias con las que no podrá jugar son:

Argentina

España

Alemania

Brasil

Asimismo también, quedan descartadas las selecciones de Concacaf, ya que el reglamento indica que no se pueden enfrentar naciones de la misma área en fase de grupos. Eso incluye a las que están en Repechaje que se llevará a cabo en marzo.

Estos son los equipos que México evitará en la fase de grupos:

Estados Unidos

Canadá

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania

Panamá

Haití

Curazao

Repechaje Intercontinental 1 (está Jamaica)

Repechaje Intercontinental 2 (está Surinam)

