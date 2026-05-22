La FIFA anunció este viernes 22 de mayo el lanzamiento del FIFA Fan ID para el Mundial 2026, una tarjeta física gratuita y personalizable destinada a todos los poseedores de boletos del torneo. El nuevo sistema permitirá a los aficionados acceder a contenido exclusivo, recompensas y experiencias digitales durante los 104 partidos que se disputarán en las ciudades sede de Canadá, Estados Unidos y México, entre ellas, Guadalajara.

La organización explicó que el FIFA Fan ID será mucho más que un recuerdo del Mundial 2026, ya que funcionará como una puerta de acceso a experiencias interactivas y herramientas diseñadas para mejorar la experiencia de los aficionados en los días de partido.

Con el partido inaugural en el horizonte, México vs Sudáfrica, programado para el próximo 11 de junio en Ciudad de México, la FIFA destacó que la cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 entra en su etapa final, en un torneo que reunirá a 48 selecciones, se jugará en tres países y que espera recibir a más de seis millones de aficionados en las tribunas.

¿Cómo funcionará el FIFA Fan ID en los estadios del Mundial 2026?

Las tarjetas físicas del FIFA Fan ID podrán recogerse en los módulos de información para aficionados instalados en cada uno de los 16 estadios sede del torneo, entre estos, el Estadio Guadalajara, como se llamará el AKRON durante la justa. Los seguidores podrán obtener su tarjeta poco después de ingresar al inmueble en el primer partido al que asistan.

Una vez activado el FIFA Fan ID, los aficionados podrán acercar la tarjeta a sus teléfonos inteligentes para desbloquear una experiencia digital exclusiva y en constante actualización.

De acuerdo con la FIFA, el sistema permitirá acceder a diversas funciones, entre ellas mensajes de video en realidad aumentada, FIFA Rewards y herramientas con información de los estadios para facilitar la experiencia durante los partidos.

Además, los aficionados tendrán la posibilidad de personalizar mercancía oficial del Mundial 2026 utilizando contenido propio e imágenes oficiales seleccionadas del torneo.

La FIFA también informó que el contenido disponible dentro del FIFA Fan ID se actualizará constantemente a lo largo de la competencia con nuevas experiencias y activaciones.

Gianni Infantino destaca el objetivo del FIFA Fan ID

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, explicó el propósito de esta iniciativa y señaló que la tarjeta busca conectar a los aficionados con experiencias exclusivas durante el torneo.

"Tu FIFA Fan ID es la puerta a un mundo entero de contenido exclusivo, experiencias inolvidables y recuerdos que podrás conservar y compartir. ¡Lleva tu FIFA Fan ID con orgullo! Úsalo en cada oportunidad y hazlo tuyo. Disfruta cada segundo", declaró Infantino según el comunicado difundido este viernes.

La FIFA invitó a los aficionados a llegar temprano a los estadios para explorar las funciones de la tarjeta antes del inicio de los partidos, ya que la experiencia de cada jornada comenzará al menos tres horas antes del silbatazo inicial.

Según detalló el organismo, durante ese periodo habrá entretenimiento en vivo, activaciones especiales y regalos exclusivos para los poseedores del FIFA Fan ID.

El FIFA Fan ID será gratis para todos los dueños de boletos

En su comunicado, el organismo rector del futbol internacional aclaró que el FIFA Fan ID será gratis y estará disponible para todos los aficionados con boleto para cualquiera de los 104 partidos de la Copa del Mundo.

También puntualizó que esta tarjeta no funcionará como visa ni como boleto de acceso a los partidos, además de que no será obligatoria para ingresar a los estadios.

La organización reiteró que los aficionados interesados en asistir a los encuentros podrán comprar boletos a través de FIFA.com/tickets, plataforma oficial para la venta de entradas del torneo.

Asimismo, estarán disponibles paquetes de hospitalidad para uno o varios partidos mediante FIFA.com/hospitality. La FIFA recomendó evitar la compra de entradas en canales no oficiales, ya que los boletos o paquetes adquiridos fuera de las plataformas autorizadas podrían no ser válidos.

El Mundial 2026 pinta para ser la edición más grande de la historia, con una expectativa de audiencia de seis mil millones de personas alrededor del mundo, y está a solo 19 días de arrancar.

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