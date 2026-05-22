Mundial 2026: Faltan 19 días para la Copa del Mundo y estas son las estrellas que la FIFA ha elegido para seguir de cerca

A exactamente 19 días para el Mundial 2026, es el momento perfecto para revisar la lista que el máximo organismo del futbol mundial, la FIFA, publicó para perfilar a los que considera los jugadores más determinantes que pisarán las canchas de México, Estados Unidos y Canadá. Esta lista se titula "Las 26 estrellas de la Copa Mundial de la FIFA 2026".

Este número no es casualidad. Coincide con el límite de jugadores permitidos en las convocatorias oficiales de cada selección, un formato que llegó para quedarse y que permite a los entrenadores tener un abanico más amplio de talento a su disposición y, además, es el par de dígitos final del año de la Copa del Mundo.

El selecto grupo de la FIFA: ¿Qué hace especiales a estas 26 estrellas de cara al Mundial 2026?

La lista revelada hasta el momento no solo se enfoca en los nombres de siempre, sino que destaca a aquellos futbolistas que han dejado de ser promesas para convertirse en una realidad. La FIFA realizó un análisis del rendimiento de estos jugadores en sus respectivos clubes y selecciones, y todavía quedan por revelar algunos más; de momento, son 23 los elementos seleccionados.

Entre los perfiles revelados, destaca la presencia de Sadio Mané, quien protagoniza una de las entregas más emotivas de la serie. El delantero buscará redimirse y llevar a la Selección de Senegal a lo más alto, aportando su vasta experiencia y desequilibrio en el frente de ataque. Además, destacan figuras como Lionel Messi, Luka Modrić, Vinicius Jr., Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah.

Este Mundial 2026 será histórico no solo por ser el primero organizado por tres naciones, sino también por la expansión a 48 selecciones participantes. Esto significa más partidos, más emociones y, por supuesto, una vitrina mucho más grande para que estas 26 estrellas demuestren su valía en el escenario más importante del mundo.

Figuras latinas que prometen brillar en Norteamérica

Para el público latinoamericano, la lista trae gratas sorpresas y confirma el excelente momento que viven varios de nuestros representantes en el futbol de élite. Dos nombres han acaparado los reflectores en esta cuenta regresiva y llenan de orgullo a la región.

Por un lado, el colombiano Luis Díaz se alza como la gran carta de la Selección de Colombia. La organización ha elogiado su estado de gracia y su capacidad para liderar a un equipo que sueña en grande, destacando su desequilibrio, velocidad y potencia ofensiva.

También aparecen los argentinos Lionel Messi y Enzo Fernández, que buscarán dar su mejor versión para que su selección logre el bicampeonato, algo que solo Italia y Brasil han conseguido.

Hablando de Brasil, en la lista también se encuentran Vinicius Jr. y Raphinha, que buscarán guiar a los suyos a terminar con una sequía de 24 años sin coronarse en el Mundial.

Para cerrar este apartado, la FIFA también eligió al uruguayo Federico Valverde, que buscará demostrar por qué sigue siendo uno de los jugadores más determinantes del Real Madrid.

Estos jugadores no solo representan a sus naciones, sino que encarnan el espíritu de lucha y la calidad técnica que caracteriza al futbol sudamericano. Su presencia en la lista de las 26 estrellas es un merecido reconocimiento a su constancia y talento en las mejores ligas de Europa.

La lista de "Las 26 estrellas de la Copa Mundial de la FIFA 2026"

Cada uno de estos futbolistas elegidos por la FIFA carga con la ilusión de todo un país, asumiendo el rol de referentes indiscutibles dentro y fuera del terreno de juego en la lucha por la gloria internacional.

Lionel Messi – Argentina Erling Haaland – Noruega Kylian Mbappé – Francia Mohamed Salah – Egipto Vinícius Júnior – Brasil Harry Kane – Inglaterra Lamine Yamal – España Federico Valverde – Uruguay Cristiano Ronaldo – Portugal Bruno Fernandes – Portugal Ousmane Dembélé – Francia Kevin De Bruyne – Bélgica Luis Díaz – Colombia Son Heungmin – Corea del Sur Florian Wirtz – Alemania Luka Modrić – Croacia Christian Pulisic – Estados Unidos Riyad Mahrez – Argelia Raphinha – Brasil Jude Bellingham – Inglaterra Sadio Mané – Senegal Enzo Fernández – Argentina Michael Olise – Francia

A medida que nos acercamos al pitazo inicial, la expectativa solo seguirá creciendo. La mesa está servida, las estrellas están listas y el Mundial 2026 promete ser un evento sin precedentes en la historia del deporte. ¿Estás listo para vivir la máxima fiesta del futbol?

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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