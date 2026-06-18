La emoción del Mundial 2026 continúa este jueves 18 de junio con el esperado duelo entre México y Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. Ante la llegada de miles de aficionados, FIFA World Cup 26 Guadalajara difundió información importante sobre los horarios de acceso al inmueble y una serie de recomendaciones para que los asistentes puedan disfrutar del encuentro sin contratiempos.

Si planeas acudir al partido, es importante que organices tu traslado y tomes en cuenta los tiempos establecidos para ingresar al estadio. Por si lo necesitas, en EL INFORMADOR te compartimos los horarios oficiales, así como las principales indicaciones que dieron a conocer los organizadores para vivir de la mejor manera esta experiencia mundialista en Guadalajara.

¿A qué hora abren las puertas del Estadio Guadalajara?

Si asistirás al partido entre México y Corea del Sur, toma nota: las puertas del Estadio Guadalajara abrirán a las 15:00 horas, cuatro horas antes del silbatazo inicial programado para las 19:00 horas.

Los organizadores recomiendan llegar con anticipación para evitar contratiempos en los accesos y aprovechar todas las actividades preparadas para los aficionados antes del partido. Quienes se presenten temprano también podrán disfrutar de la experiencia conocida como "Última Milla", un recorrido pensado para acompañar a los asistentes en su camino hacia el estadio y hacer más amena la llegada al inmueble.

De acuerdo con FIFA World Cup 26 Guadalajara, esta iniciativa forma parte de las actividades organizadas alrededor de la Copa Mundial y busca facilitar el ingreso al recinto, además de permitir que los aficionados vivan el ambiente mundialista desde antes de ocupar sus lugares en las gradas.

X / @Gdl2026

México vs Corea del Sur, ¿a qué hora es el partido?

La Selección Mexicana se enfrentará a Corea del Sur este jueves 18 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Guadalajara, en un duelo correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos. El encuentro arrancará cuatro horas después de la apertura de puertas del inmueble.

Los organizadores recordaron a los aficionados que el partido comenzará puntualmente a la hora indicada en sus boletos, por lo que recomiendan ingresar con suficiente anticipación para evitar filas de último momento o retrasos en los accesos.

Además de garantizar una llegada más tranquila, acudir con tiempo permitirá disfrutar del ambiente previo al encuentro, observar el calentamiento de ambas selecciones y presenciar el protocolo oficial que antecede al silbatazo inicial.

Recomendaciones para los aficionados

Para disfrutar del partido entre México y Corea del Sur sin contratiempos, FIFA World Cup 26 Guadalajara compartió una serie de recomendaciones dirigidas a los asistentes:

Llegar con anticipación al Estadio Guadalajara.

Tomar en cuenta que las puertas abrirán a las 15:00 horas.

Participar en la experiencia de la Última Milla rumbo al inmueble.

Ingresar con suficiente tiempo antes del inicio del partido.

Disfrutar del calentamiento de ambas selecciones.

Presenciar el protocolo oficial previo al encuentro.

Guadalajara se alista para otra noche mundialista

Más allá de los tres puntos, el partido de esta noche en la ciudad representa una prueba importante para ambas selecciones. México buscará aprovechar el respaldo de su afición en Guadalajara para mantener el paso perfecto y dar un golpe de autoridad en la fase de grupos, mientras que Corea del Sur intentará confirmar las buenas sensaciones que dejó en su debut y demostrar que puede competir por el primer puesto del sector.

El Estadio Guadalajara será escenario de un choque entre dos equipos que comenzaron el Mundial 2026 con el pie derecho y que llegan con aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda. Con el liderato del Grupo A en disputa y la posibilidad de acercarse a la siguiente ronda, se espera un partido intenso.

Para los aficionados, además, será una nueva oportunidad de vivir el ambiente mundialista en una de las sedes mexicanas de la Copa del Mundo. La combinación de una gran entrada, el apoyo de la afición local y la importancia del resultado convierten este México vs Corea del Sur en uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada.

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