Martes, 28 de Abril 2026

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Chivas, base de la concentración de Aguirre para el Mundial 2026

El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, dio a conocer la lista con la que iniciará la concentración del próximo 6 de mayo

Por: Luis Ascanio

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Armando "Hormiga" González, uno de los convocados de Chivas por la Selección Mexicana. IMAGO7

Las horas transcurrieron el lunes con expectativa por la lista prometida de jugadores que tendrían un lugar rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como por conocer cuántos y quiénes serían cedidos por sus clubes en plena disputa por el título de la Liga MX, pero la convocatoria no llegó. Al parecer, Javier "El Vasco" Aguirre ajustó sus planes y fue hasta este martes 28 de abril cuando el director técnico de la Selección Mexicana dio a conocer la lista de 20 futbolistas que iniciarán una concentración de cinco semanas y media de cara al Mundial. De los convocados, cinco pertenecen a Chivas.

Esta primera lista únicamente contempla 20 jugadores del futbol mexicano, que a partir del 6 de mayo tendrán que reportar en el Centro de Alto Rendimiento y se perderán la Liguilla con sus respectivos equipos si es el caso. La legión de "extranjeros" aparecerá hasta la convocatoria final del 1 de junio, mientras tanto, seguirán trabajando con sus equipos en el viejo continente en el cierre de las ligas locales.

X / @miseleccionmx 
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8 jugadores que serán sparring, con miras a 2030

De los jugadores presentados este martes, una docena son los que terminarán en la lista definitiva del Mundial 2026, mientras que los otros ocho serán un "sparring" para que tengan una primera cucharada de la experiencia, estando proyectados para formar parte del proceso del Mundial 2030.

5 jugadores de Chivas, en la lista de la Liga MX

Chivas es el equipo que más nombres aportó a la lista con cinco, confirmando que Raúl "Tala" Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González estarán el 11 de junio vistiendo la playera de la Selección Mexicana, pero Richy Ledezma no superó el corte y se quedará en Verde Valle.

Entre las sorpresas destaca la ausencia de Charly Rodríguez y Marcel Ruiz; en el caso del futbolista de Toluca, su exclusión se da mientras termina de recuperarse de una lesión importante en la rodilla, la cual le ha permitido jugar, aunque todavía no al ritmo que podría esperar el "Vasco". Por otro lado, el llamado a Armando González y Guillermo Martínez, dos delanteros de la Liga MX, podrían ser un adelanto de que al menos un delantero "extranjero" quedará fuera, siendo los más probables Germán Berterame o Santiago Giménez.

Lista de convocados de la Liga MX para la Selección Mexicana - Mundial 2026

Porteros

  • Raúl Rangel - Chivas
  • Carlos Acevedo - Santos
  • Óscar García* - León

Defensas

  • Luis Rey* - Puebla
  • Israel Reyes - América
  • Eduardo Águila* - San Luis
  • Jesús Gómez* - Tijuana
  • Denzell García* - Juárez
  • Jesús Gallardo - Toluca

Mediocampistas

  • Luis Romo - Chivas
  • Erik Lira - Cruz Azul
  • Brian Gutiérrez - Chivas
  • Iker Fímbres* - Monterrey
  • Gilberto Mora - Tijuana
  • Jairo Torres* - Juárez
  • Roberto Alvarado - Chivas

Delanteros

  • Kevin Castañeda* - Tijuana
  • Alexis Vega - Toluca
  • Guillermo Martínez - Pumas
  • Armando González - Chivas

*No estarán en la lista definitiva

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