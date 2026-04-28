Las horas transcurrieron el lunes con expectativa por la lista prometida de jugadores que tendrían un lugar rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, así como por conocer cuántos y quiénes serían cedidos por sus clubes en plena disputa por el título de la Liga MX, pero la convocatoria no llegó. Al parecer, Javier "El Vasco" Aguirre ajustó sus planes y fue hasta este martes 28 de abril cuando el director técnico de la Selección Mexicana dio a conocer la lista de 20 futbolistas que iniciarán una concentración de cinco semanas y media de cara al Mundial. De los convocados, cinco pertenecen a Chivas.

Esta primera lista únicamente contempla 20 jugadores del futbol mexicano, que a partir del 6 de mayo tendrán que reportar en el Centro de Alto Rendimiento y se perderán la Liguilla con sus respectivos equipos si es el caso. La legión de "extranjeros" aparecerá hasta la convocatoria final del 1 de junio, mientras tanto, seguirán trabajando con sus equipos en el viejo continente en el cierre de las ligas locales.

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8 jugadores que serán sparring, con miras a 2030

De los jugadores presentados este martes, una docena son los que terminarán en la lista definitiva del Mundial 2026, mientras que los otros ocho serán un "sparring" para que tengan una primera cucharada de la experiencia, estando proyectados para formar parte del proceso del Mundial 2030.

5 jugadores de Chivas, en la lista de la Liga MX

Chivas es el equipo que más nombres aportó a la lista con cinco, confirmando que Raúl "Tala" Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González estarán el 11 de junio vistiendo la playera de la Selección Mexicana, pero Richy Ledezma no superó el corte y se quedará en Verde Valle.

Entre las sorpresas destaca la ausencia de Charly Rodríguez y Marcel Ruiz; en el caso del futbolista de Toluca, su exclusión se da mientras termina de recuperarse de una lesión importante en la rodilla, la cual le ha permitido jugar, aunque todavía no al ritmo que podría esperar el "Vasco". Por otro lado, el llamado a Armando González y Guillermo Martínez, dos delanteros de la Liga MX, podrían ser un adelanto de que al menos un delantero "extranjero" quedará fuera, siendo los más probables Germán Berterame o Santiago Giménez.

Lista de convocados de la Liga MX para la Selección Mexicana - Mundial 2026

Porteros

Raúl Rangel - Chivas

Carlos Acevedo - Santos

Óscar García* - León

Defensas

Luis Rey* - Puebla

Israel Reyes - América

Eduardo Águila* - San Luis

Jesús Gómez* - Tijuana

Denzell García* - Juárez

Jesús Gallardo - Toluca

Mediocampistas

Luis Romo - Chivas

Erik Lira - Cruz Azul

Brian Gutiérrez - Chivas

Iker Fímbres* - Monterrey

Gilberto Mora - Tijuana

Jairo Torres* - Juárez

Roberto Alvarado - Chivas

Delanteros

Kevin Castañeda* - Tijuana

Alexis Vega - Toluca

Guillermo Martínez - Pumas

Armando González - Chivas

*No estarán en la lista definitiva

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