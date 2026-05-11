Tras una ronda de Cuartos de Final cargada de intensidad, emociones y jugadas determinantes, quedaron definidos los cuatro equipos que avanzaron a las Semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

La próxima instancia contará con enfrentamientos de alto interés para la afición, con algunos de los equipos más emblemáticos del futbol mexicano aún en la disputa por el título. Entre las principales dudas de los seguidores se encuentran las fechas y horarios de los encuentros, aunque por ahora únicamente existen escenarios probables sobre cuándo podrían disputarse los compromisos.

¿Cómo quedaron los cruces de las Semifinales?

El líder general del torneo, Pumas, logró avanzar tras una sufrida serie contra el América. Ahora, los universitarios se medirán ante los Tuzos del Pachuca, quienes vienen de eliminar al Toluca con una contundente actuación.

Por otro lado, tendremos un duelo de alto voltaje. Chivas consiguió una remontada histórica frente a Tigres en Guadalajara, haciendo vibrar el Estadio AKRON. Su rival será Cruz Azul, equipo que llega motivado tras dejar en el camino al Atlas.

Las Semifinales: Fechas y posibles horarios de los partidos de Ida y Vuelta

De acuerdo con el reglamento y el calendario oficial de la competición, los partidos se disputarán a mitad y final de semana. Se espera que la liga confirme los horarios exactos este mismo lunes 11 de mayo. Así quedarían al momento:

Partidos de Ida: Podrían jugarse el miércoles 13 y jueves 14 de mayo. Los horarios habituales para estos encuentros suelen ser a las 19:00 y 21:00 horas (tiempo del centro de México).

Podrían jugarse el miércoles 13 y jueves 14 de mayo. Los horarios habituales para estos encuentros suelen ser a las 19:00 y 21:00 horas (tiempo del centro de México). Partidos de Vuelta: La definición de los finalistas será el sábado 16 y domingo 17 de mayo, manteniendo las mismas franjas horarias estelares.

Con las Semifinales ya definidas, también comienzan a rumorarse cómo quedarían los partidos con fechas tentativas.

X / @LigaBBVAMX

Se dice que, para la serie entre Pumas y Pachuca, el duelo de ida estaría programado para el jueves 14 de mayo de 2026 en el Estadio Hidalgo. El compromiso de vuelta se disputaría el domingo 17 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario.

Por su parte, la eliminatoria entre Chivas y Cruz Azul arrancaría el miércoles 13 de mayo de 2026 en el Estadio Cuauhtémoc. El partido decisivo se jugaría el sábado 16 de mayo en el Estadio Jalisco.

Toda esta información es preliminar, por lo que vale la pena mencionar que hay que estar atentos a los anuncios de la Liga MX y en EL INFORMADOR.

Cabe destacar que la Gran Final ya tiene fechas reservadas para el jueves 21 y domingo 24 de mayo, justo antes de que los recintos comiencen a prepararse para la Copa del Mundo 2026.

El factor sorpresa: Cruz Azul y Chivas cambian de sede

Uno de los aspectos que más llama la atención en esta serie de Semifinales es el cambio de sede que tendrán Cruz Azul y Chivas para disputar sus compromisos como locales. A raíz de los trabajos y adecuaciones que la FIFA mantiene rumbo al Mundial de 2026, ambos clubes deberán jugar fuera de sus estadios habituales, pues ambos serán sede de la Copa del Mundo: los estadios Banorte y AKRON.

En el caso de Cruz Azul, el conjunto celeste disputará su encuentro como local en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla. Este ajuste operativo suma un elemento adicional a la serie frente al Rebaño Sagrado, que buscará sacar ventaja en una eliminatoria marcada también por este factor.

Chivas, por su parte, afrontará el partido de Vuelta el próximo fin de semana en el Estadio Jalisco, recinto que fungirá como su casa para este compromiso.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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