Este martes, la Selección Mexicana comandada por Javier Aguirre se entrenó en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. El próximo jueves 18 de junio, el combinado nacional se enfrenta a Corea del Sur, buscando su primer triunfo fuera del Coloso de Santa Úrsula en campeonatos de la Copa del Mundo en los que hubiese sido sede.

El Mundial en curso es la tercera competición que México alberga en su historia. Para el cuadro nacional, el salir del ahora Estadio Ciudad de México significó alejarse de la derrota. Tanto en 1970 como en 1986, México perdió sus oportunidades de trascender fuera de la capital del país. En 1970, en el Estadio Nemesio Diez, entonces Luis Dosal, México e Italia empataron a un gol por los Cuartos de Final de la Copa del Mundo. Sin embargo, el conjunto nacional no pudo pasar de los penales y cayó derrotado por 1-4.

Por otro lado, en México 86, la Selección Mexicana cayó en la misma instancia y con el mismo marcador. Tras empate sin goles en el Estadio Universitario, México cayó por cuatro anotaciones a una contra Alemania Federal.

Entonces, este jueves 18, en el Estadio Guadalajara, México buscará su primer triunfo en otro recinto en la historia de los Mundiales. Romper rachas no sería algo nuevo para este conjunto, puesto que recién en el partido frente a Sudáfrica, el equipo de Javier Aguirre consiguió su primer triunfo en un duelo inaugural.

Para lograr la hazaña, la Selección Mexicana deberá imponerse a Corea del Sur. El partido se disputará a las 19:00 horas.

Con información de SUN

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OB