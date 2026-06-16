Martes, 16 de Junio 2026

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México entrena para romper otra "malaria" frente a Corea del Sur (FOTOS)

La Selección Mexicana buscará consolidarse al frente del Grupo A en el Estadio Guadalajara

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

El seleccionador mexicano, Javier Aguirre dirige el entrenamiento de la Selección Mexicana este martes, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de Mexico. EFE/ Isaac Esquivel

El seleccionador mexicano, Javier Aguirre dirige el entrenamiento de la Selección Mexicana este martes, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de Mexico. EFE/ Isaac Esquivel

El defensa Israel Reyes durante el entrenamiento de la selección nacional de Mexico este martes. EFE/ Isaac Esquivel

El defensa Israel Reyes durante el entrenamiento de la selección nacional de Mexico este martes. EFE/ Isaac Esquivel

Uno de los destacados del triunfo frente a Sudáfrica, el centrocampista Erik Lira. EFE/ Isaac Esquivel

Uno de los destacados del triunfo frente a Sudáfrica, el centrocampista Erik Lira. EFE/ Isaac Esquivel

Javier Aguirre busca convertirse en el primer entrenador en conseguir un triunfo fuera del Estadio Ciudad de México en la historia de las Copas del Mundo. EFE / Isaac Esquivel

Javier Aguirre busca convertirse en el primer entrenador en conseguir un triunfo fuera del Estadio Ciudad de México en la historia de las Copas del Mundo. EFE / Isaac Esquivel

Julián Quiñones en un partido de

Julián Quiñones en un partido de "fut-tenis" disputado durante el entrenamiento de este martes. EFE/ Isaac Esquivel

Santiago Giménez durante un entrenamiento este martes, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. EFE / Isaac Esquivel

Santiago Giménez durante un entrenamiento este martes, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. EFE / Isaac Esquivel

México busca este jueves una victoria que lo consolide al frente del Grupo A del Mundial 2026. EFE / Isaac Esquivel

México busca este jueves una victoria que lo consolide al frente del Grupo A del Mundial 2026. EFE / Isaac Esquivel

Israel Reyes dominando el

Israel Reyes dominando el "Trionda" durante un entrenamiento de la Selección Mexicana. EFE / Isaac Esquivel

México sale del Estadio Ciudad de México para buscar una victoria en Zapopan. EFE / Isaac Esquivel

México sale del Estadio Ciudad de México para buscar una victoria en Zapopan. EFE / Isaac Esquivel

Este martes, la Selección Mexicana comandada por Javier Aguirre se entrenó en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. El próximo jueves 18 de junio, el combinado nacional se enfrenta a Corea del Sur, buscando su primer triunfo fuera del Coloso de Santa Úrsula en campeonatos de la Copa del Mundo en los que hubiese sido sede.

El Mundial en curso es la tercera competición que México alberga en su historia. Para el cuadro nacional, el salir del ahora Estadio Ciudad de México significó alejarse de la derrota. Tanto en 1970 como en 1986, México perdió sus oportunidades de trascender fuera de la capital del país. En 1970, en el Estadio Nemesio Diez, entonces Luis Dosal, México e Italia empataron a un gol por los Cuartos de Final de la Copa del Mundo. Sin embargo, el conjunto nacional no pudo pasar de los penales y cayó derrotado por 1-4.

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Por otro lado, en México 86, la Selección Mexicana cayó en la misma instancia y con el mismo marcador. Tras empate sin goles en el Estadio Universitario, México cayó por cuatro anotaciones a una contra Alemania Federal.

Entonces, este jueves 18, en el Estadio Guadalajara, México buscará su primer triunfo en otro recinto en la historia de los Mundiales. Romper rachas no sería algo nuevo para este conjunto, puesto que recién en el partido frente a Sudáfrica, el equipo de Javier Aguirre consiguió su primer triunfo en un duelo inaugural.

Para lograr la hazaña, la Selección Mexicana deberá imponerse a Corea del Sur. El partido se disputará a las 19:00 horas.

Con información de SUN

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