La selección de Colombia cierra la actividad del Grupo K y también de la primera vuelta de partidos de la Fase de Grupos este miércoles a las 20:00 horas enfrentando a Uzbekistán en la Ciudad de México, donde los cafetaleros tratarán de conseguir los primeros tres puntos en un sector que luce accesible con el Congo y en el que se espera luchen con Portugal por la cima. Por otro lado, Uzbekistán puede llegar inspirado en las actuaciones de otros equipos durante la primer semana de acción para dar otra campanada y arrebatarle puntos a los cafetaleros.

El equipo de Néstor Lorenzo llega a la cita con la etiqueta de ser amplios favoritos por su juego, la calidad individual de su plantel y la motivación de haber cerrado su preparación con dos victorias, racha que buscarán alargar, al menos, durante la primera etapa del campeonato.

Colombia vuelve al Mundial tras no asistir a Qatar en 2022

Este cotejo marca el regreso de Colombia a la fiesta mundialista luego de perder la invitación a Qatar y el recuerdo de su participación en Brasil, donde llegaron a Cuartos de Final, fija una meta ambiciosa para este año con una generación llena de talento y una base de jugadores que se conoce a la perfección jugando juntos el último par de años.

James Rodríguez sigue siendo el líder del vestidor, a pesar de que sus mejores días quedaron atrás y está lejos del nivel que mostró hace 12 años y que lo catapultó al Real Madrid. El guardameta del Atlas, Camilo Vargas, es otro veterano del cuadro nacional que al fin recibirá su primer oportunidad en el torneo, luego de ser suplente de David Ospina en los dos anteriores y tiene la confianza del técnico, sus compañeros y la afición de poder cargar con la responsabilidad en el escenario de mayor magnitud.

Sin embargo, los ojos están puestos en Luis Díaz, el extremo del Bayern Múnich, campeón de Alemania y semifinalista de la Champions League, destacado como el jugador más desequilibrante del equipo colombiano y el factor a tomar en cuenta para el ataque desde la banda izquierda. Luis Suárez se perfila como el predilecto del técnico argentino ante la lesión de Jhon Córdoba y la falta de ritmo del goleador de la liga rusa, por lo que el atacante del Sporting podría hacer su debut en una Copa del Mundo.

Es la primera vez que Uzbekistán participa en un Mundial

Uzbekistán escuchará su himno en un estadio mundialista por primera vez en su historia. El país que se independizó de la Unión Soviética en 1991, luego de estar en las eliminatorias desde el proceso rumbo a Francia 1998, por fin consiguió un boleto y al igual que otras selecciones novatas como Cabo Verde, tratará de dejar su huella en México, Estados Unidos y Canadá.

En busca de lograr el impacto deseado, la federación uzbeka optó por sustituir en diciembre al entrenador Timur Kapadze con el ex defensa y campeón italiano, Fabio Cannavaro para traer la experiencia de alguien que conoce de primera mano lo que conlleva este torneo. Dentro de sus filas no cuenta con referentes de alto nivel como su próximo rival.

El defensa del Manchester City, Abduqodir Khusanov es uno de los pocos nombres destacados, pero las esperanzas de los Tigres Blancos están en su capitán y máximo goleador histórico, Eldor Shomurodov, quien tiene varias campañas de bagaje con varios equipos en Italia.

Ambos equipos tendrán que demostrar que están a la altura del Mundial, de sus expectativas y de la Ciudad de México, ya que las condiciones de la capital pueden mermar la capacidad física de los jugadores que se prepararon en Guadalajara, en el caso de los cafetaleros, y en Atlanta, hablando de los uzbekos. Sumando un factor invisible pero de consideración durante la primer batalla de estos equipos en la Copa Mundial.

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AO

