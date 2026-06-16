Con un emotivo mensaje dirigido a la afición rojinegra, Alejandro Irarragorri, Presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi, se despidió oficialmente del Atlas FC, poniendo fin a una etapa de siete años en la que el club formó parte de la organización empresarial que encabezó uno de los periodos más importantes en la historia de los Zorros.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Irarragorri recordó los momentos más significativos de su gestión y destacó el trabajo realizado para transformar al club dentro y fuera de la cancha. Entre los logros más relevantes sobresale el fin de una sequía de títulos que se extendió por siete décadas, un hecho que marcó para siempre la historia de la Academia.

X / @Irarragorri

El legado de Alejandro Irarragorri y Grupo Orlegi en Atlas

"Este proyecto ha sido mucho más que un Bicampeonato. Desde el primer día, tuvimos una convicción clara: construir bases sólidas y duraderas. Invertimos en infraestructura; desarrollamos liderazgo; establecimos procesos, y profesionalizamos cada área del club con una visión de largo plazo. Queríamos un Atlas FC competitivo, pero sobre todo un Atlas bien hecho".

"Y, en 2021, ocurrió lo que durante 70 años se deseó: Atlas FC fue campeón y volvió a serlo. Un bicampeonato histórico que transformó la espera en celebración, la ironía en lágrimas y la fe silenciosa en orgullo compartido. Los testimonios lo dijeron todo: 'Lo vi con mi papá'. 'Lo vi con mi hijo'. 'Esperé toda la vida para esto'. 'Mi abuelo lo disfruta desde el cielo'. Eso no se fabrica, eso se honra", se lee en la misiva.

Bajo la administración de Grupo Orlegi, Atlas conquistó el Apertura 2021 y el Clausura 2022 de la Liga MX, consiguiendo un histórico bicampeonato que devolvió la ilusión a miles de aficionados rojinegros. Además, el equipo sumó el Campeón de Campeones de la temporada 2021-2022 , consolidando la época más exitosa de los rojinegros, hasta el momento.

Sin embargo, Irarragorri señaló que el verdadero valor de estos años va más allá de los trofeos obtenidos. En su mensaje enfatizó que el legado construido radica en haber llevado al Atlas a un nuevo nivel deportivo, institucional y humano, fortaleciendo las bases del club para enfrentar los desafíos del futuro.

Grupo PRODI y José Miguel Bejos: Los nuevos dueños del Atlas

El dirigente agradeció a jugadores, entrenadores, colaboradores y aficionados por acompañar el proyecto durante este periodo de transformación y crecimiento. Asimismo, expresó su confianza en el futuro del club.

Finalmente, Irarragorri formalizó la entrega del club al Grupo PRODI y a la familia de José Miguel Bejos, quienes asumirán la propiedad de la franquicia tapatía con la misión de dar continuidad al desarrollo de una de las instituciones más tradicionales y representativas del futbol mexicano.

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