México sube al podio en Medellín con Ortiz y Ortega en la marcha atlética

La marcha atlética mexicana volvió a colocarse entre las principales potencias del continente. Ricardo Ortiz y Alejandra Ortega consiguieron medallas para la delegación nacional en el Campeonato Panamericano de Medio Maratón de Marcha Atlética Medellín 2026, al finalizar en el segundo y tercer lugar de sus respectivas pruebas.

Ricardo Ortiz conquistó la medalla de plata en la rama varonil tras completar los 21.097 kilómetros con un tiempo de 1:27:21 horas, resultado que lo mantuvo entre los mejores exponentes de la especialidad en América y le permitió sumar un nuevo podio internacional a su trayectoria. Por su parte, la doble olímpica Alejandra Ortega obtuvo la medalla de bronce en la prueba femenil con un registro de 1:38:09 horas, confirmando la regularidad que ha mostrado durante la temporada.

La actuación de ambos marchistas fue destacada por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo y por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) , organismos que reconocieron el desempeño de los representantes nacionales en una competencia que reunió a los principales especialistas del continente y que forma parte del nuevo calendario internacional de World Athletics, luego de la incorporación del medio maratón de marcha como distancia oficial.

Para Ortiz, la presea representa otro resultado de nivel internacional en una carrera que incluye participaciones olímpicas y mundiales, mientras que Ortega mantiene el paso después de haber subido al podio en el Campeonato Mundial de Marcha por Equipos celebrado en Brasilia meses atrás, donde obtuvo la medalla de plata.

México volvió a confirmar su tradición en la marcha atlética, disciplina que históricamente ha entregado medallas olímpicas y mundiales al país. Los resultados obtenidos en Medellín fortalecen el proceso rumbo a los próximos compromisos del ciclo internacional y reflejan el nivel competitivo de una generación que continúa colocando a la bandera mexicana entre las protagonistas de las pruebas de fondo sobre el asfalto.

SV