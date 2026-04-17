Mundial 2026: Los lugares imperdibles en Guadalajara que la FIFA recomienda visitar

Guadalajara ya calienta motores para el Mundial 2026. Luego de confirmarse cuatro encuentros de la fase de grupos en suelo tapatío, la capital de Jalisco se alista para una transformación que trasciende lo deportivo: la metrópoli se convertirá en un escaparate donde las emociones del torneo se sentirán con la misma intensidad en el estadio que en sus calles.

La FIFA compartió una guía oficial con sugerencias sobre qué hacer en la capital de Jalisco. El objetivo es que los visitantes experimenten la verdadera esencia tapatía antes y después del silbatazo inicial, combinando la pasión deportiva con el turismo.

A menos de dos meses de que arranque la justa, los viajeros y locales ya están planificando sus agendas para junio de 2026. La ciudad no solo ofrecerá futbol de primer nivel, sino una inmersión total en la cultura mexicana que cautivará a propios y extraños.

Desde ser reconocida mundialmente como la cuna del mariachi hasta su cercanía con la región del tequila, la oferta de entretenimiento es inmensa. La guía de la FIFA responde al qué, cómo y dónde para que nadie se quede sin planes durante el torneo.

Los puntos clave recomendados por la FIFA

El corazón de Guadalajara se descubre caminando. Sobre eso, la FIFA indica que el Centro Histórico, con una Plaza de Armas como punto de referencia y la antesala a una Catedral que ha definido el horizonte tapatío durante siglos. A unos pasos, el Hospicio Cabañas ofrece un contraste necesario: la sobriedad de su arquitectura neoclásica custodia la intensidad de los murales de José Clemente Orozco, una parada obligatoria para entender la fuerza visual de México.

Para conectar con la vida cotidiana de la ciudad, hay que sumergirse en los pasillos del Mercado San Juan de Dios. Más allá de ser un referente comercial en América Latina, es el lugar donde el bullicio de las artesanías convive con los sabores más honestos de la ciudad. Aquí, la torta ahogada y la carne en su jugo dejan de ser simples platillos para convertirse en el combustible de la afición que visitará la sede mundialista en 2026.

Al caer la tarde, la energía se desplaza hacia la Avenida Chapultepec. Este corredor se transforma en el epicentro social de la Perla Tapatía, donde la música en vivo y la variedad de bares facilitan el encuentro entre culturas. Es el cierre natural para un día de exploración, donde la hospitalidad local y el ambiente internacional del Mundial 2026 coinciden en una misma acera.

Tips para disfrutar el Mundial 2026 en Guadalajara

Para que tu experiencia mundialista sea perfecta y sin contratiempos, aquí tienes una lista de consejos prácticos basados en las recomendaciones oficiales de la FIFA y la experiencia local:

Los días de partido de la Selección Mexicana (como el esperado duelo del 18 de junio) el tráfico hacia la zona del estadio será intenso. Usa el transporte público, como Mi Macro Periférico, o llega con varias horas de margen para evitar estrés.

No te puedes ir de la ciudad sin comer una tradicional torta ahogada bañada en salsa, un plato de carne en su jugo o una dulce jericalla de postre.

una tradicional torta ahogada bañada en salsa, un plato de carne en su jugo o una dulce jericalla de postre. Dedica un día libre en tu itinerario para viajar al Pueblo Mágico de Tequila o visitar San Pedro Tlaquepaque para adquirir artesanías únicas y escuchar mariachi en vivo.

o visitar San Pedro Tlaquepaque para adquirir artesanías únicas y escuchar mariachi en vivo. El clima durante el mes de junio suele ser caluroso, pero marca el inicio de la temporada de lluvias por la tarde. Lleva ropa ligera, calzado cómodo y un impermeable siempre a la mano.

Únete a la fiebre de los Fan Fests si no conseguiste boleto para entrar al estadio, ya que las zonas oficiales de fans serán la mejor alternativa para ver los juegos en pantallas gigantes, con un ambiente inmejorable.

La derrama económica y el intercambio cultural transformarán a la ciudad durante esas semanas. Los comercios locales, hoteles y prestadores de servicios ya se están capacitando para ofrecer la mejor cara de Jalisco al mundo entero.

El Mundial 2026 será un evento histórico al ser el primero compartido entre tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, la legendaria calidez de los tapatíos promete hacer de esta sede una de las favoritas a nivel internacional.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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