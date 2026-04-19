Después de este fin de semana, a la Premier League le restan cinco jornadas más, 15 puntos por disputar, todos y cada uno siendo importantes en el sprint final por el campeonato inglés entre Arsenal y Manchester City, luego del triunfo de los Sky Blues este domingo en la Jornada 33 del certamen europeo, que los dejó a solo tres unidades de distancia.

El camino por recorrer para Manchester City

Los Sky Blues sonríen, no solo por la victoria, sino porque está en sus manos emparejarse en la tabla. Tienen un partido menos, pero su calendario luce ligeramente más complicado que el de su oponente por el título. Lo que sigue para los de Pep es una visita a mitad de semana al Burnley, equipo en la pelea por no descender.

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Luego viene la Semifinal de FA Cup ante el Southampton y le sigue otro viaje, en este caso al Everton, actualmente en décima posición, y cierran con tres de los últimos cuatro partidos de liga en casa. Reciben al Brentford (séptimo lugar), visitan al Bournemouth (octavo) y le hacen los honores al Crystal Palace (lugar 13) en el duelo pendiente de la Fecha 31 para terminar el año con el Aston Villa, que está en el cuarto peldaño y peleando por entrar a Champions League.

¿Qué sigue para el Arsenal?

La cómoda ventaja que tenían los Gunners hace un par de meses ha desaparecido y, aunque siguen en la cima, no pueden darse más lujos . El conjunto londinense recibirá en las próximas dos fechas al Newcastle, que se ha apagado y marcha 14 en la lista, y al Fulham de Raúl Jiménez, número 12 en la tabla, duelo que cae en medio de la Ida y Vuelta de la Semifinal de Champions League contra el Atlético.

Para fortuna del Arsenal, el cierre parece más asequible para cosechar una buena cantidad de puntos, pues en los últimos tres partidos de liga tienen una visita al West Ham que pelea por no descender, le sigue un compromiso en casa contra el Burnley que está en la misma situación y, por último, una gira más contra el Crystal Palace.

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FF