Hablar de Diego Simeone en el Atlético de Madrid es hablar de una transformación histórica. Bajo su mando, el club dejó de ser un aspirante ocasional para convertirse en un competidor constante al más alto nivel en España y Europa. Sin embargo, así como ha construido una identidad ganadora, también ha acumulado finales que, por detalles mínimos, terminaron escapándose.

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Sus fracasos en el Atlético de Madrid

La herida más profunda sigue siendo la de la UEFA Champions League 2014. Aquella noche, el Atlético rozaba la gloria. Ganaba 1-0, defendía con el alma y tenía el título en la mano. Pero cambió todo en segundos: un cabezazo de Sergio Ramos en el minuto 93 llevó el partido a la prórroga. Ahí, el desgaste físico y emocional fue demasiado. El equipo se rompió y terminó cayendo 4-1. No fue solo una derrota, fue un golpe psicológico que dejó una marca profunda en el ciclo del ‘Cholo’.

Lejos de rendirse, el Atlético volvió a levantarse y regresó a otra final europea en la UEFA Champions League 2016. Otra vez enfrente, el Real Madrid. Fue un partido más equilibrado, más táctico, más contenido. El empate 1-1 llevó la definición a los penales. En ese punto, el destino volvió a ser esquivo. La tanda se inclinó a favor del rival y el Atlético volvió a quedarse a centímetros de la gloria europea. Dos finales, dos golpes, mismo verdugo.

En el plano nacional, las derrotas también han tenido su dosis de frustración. La Supercopa de España 2013 frente al FC Barcelona no se perdió en un partido, sino en el detalle más fino: el valor del gol de visitante tras dos empates. Sin caer en el juego, el Atlético vio escapar el título por una regla que deja poco espacio para la épica.

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Algo similar ocurrió en la Supercopa de España 2020. Un duelo cerrado, sin goles, donde ninguno logró imponerse en el tiempo reglamentario. Otra vez, los penales dictaron sentencia. Y otra vez, el Atlético no encontró la precisión necesaria en el momento decisivo.

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