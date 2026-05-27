La Copa del Mundo de 2026 tendrá reflectores sobre las grandes figuras ofensivas, pero bajo los tres palos también se perfila una generación capaz de marcar una época. Entre campeones del mundo, referentes consolidados y veteranos que buscan cerrar su carrera en la élite , los arqueros volverán a convertirse en piezas determinantes del torneo más importante del futbol internacional.

Ante este panorama, la justa mundialista pondrá a prueba a una camada de guardametas llamada a definir partidos y sostener selecciones en los momentos más críticos. Entre atajadas decisivas, tandas de penales y actuaciones memorables, los porteros buscarán demostrar que los campeonatos también pueden construirse desde el arco.

Arqueros referentes

La principal figura rumbo a 2026 es Emiliano Martínez. El “Dibu” llegará como uno de los guardametas más determinantes del futbol mundial después de haber sido figura en Qatar 2022 y pieza clave en el título de Argentina. Su personalidad, liderazgo y capacidad para aparecer en los momentos de mayor presión lo colocan nuevamente entre los candidatos a ser protagonista del torneo.

Otro de los nombres más importantes será Thibaut Courtois. El arquero belga continúa siendo considerado uno de los mejores del mundo gracias a su dominio del área, reflejos y experiencia internacional. Ganador del Guante de Oro en Rusia 2018, apunta a disputar posiblemente su último Mundial como líder de Bélgica.

Brasil volverá a presentar una de las porterías más poderosas del campeonato con Alisson Becker y Ederson. Ambos representan perfiles distintos del arquero moderno: mientras Alisson destaca por su seguridad y capacidad de reacción, Ederson revolucionó la posición gracias a su precisión para salir jugando y participar en la construcción ofensiva.

España llegará con una generación sólida encabezada por Unai Simón, considerado uno de los arqueros más confiables de Europa por su regularidad y lectura de juego. A su lado aparecen nombres como David Raya y Joan García, lo que consolida una de las porterías con mayor profundidad rumbo al Mundial.

Otro arquero que llegará con reflectores importantes es Yassine Bounou. El héroe de Marruecos en Qatar 2022 buscará repetir el protagonismo que llevó a la selección africana hasta unas históricas semifinales.

Arqueros debutantes

Uno de los casos que más llama la atención en México es el de Raúl Rangel. El “Tala” se perfila como el principal candidato para defender el arco de la Selección Mexicana. Su crecimiento con Chivas y su consolidación en la Liga MX lo colocan como uno de los posibles debutantes más importantes del torneo.

Otro arquero que apunta a estrenarse en una Copa del Mundo es Camilo Vargas. A pesar de haber sido referente de Colombia durante varios años, el guardameta no pudo disputar Qatar 2022 tras la eliminación cafetera en las eliminatorias. Ahora, con una generación renovada, podría finalmente tener su primera experiencia mundialista.

En Argelia, uno de los nombres más mediáticos es Luca Zidane. Hijo de Zinedine Zidane, el arquero ha sido titular de la selección africana y podría vivir su debut internacional en 2026, añadiendo una historia especial al Mundial.

También destaca Johny Placide, veterano arquero haitiano y viejo conocido del futbol mexicano, quien buscará convertirse en uno de los líderes de su selección en la siguiente justa mundialista. Para Placide, una posible clasificación representaría la recompensa a una larga trayectoria defendiendo el arco de Haití.

Desde Europa, uno de los debutantes más esperados es Giorgi Mamardashvili. El guardameta georgiano se ha convertido en una de las revelaciones del futbol europeo gracias a sus actuaciones en España e Inglaterra, y apunta a liderar a Georgia en su primera gran aventura mundialista.

En Asia, el nombre a seguir será Zion Suzuki. El arquero japonés destaca por sus reflejos, velocidad y capacidad para jugar con los pies, cualidades que lo han convertido en una de las grandes promesas del continente rumbo a 2026.

Arqueros veteranos

El caso más llamativo es el de Craig Gordon. El veterano guardameta escocés llegaría al Mundial con 43 años, convirtiéndose en uno de los futbolistas de mayor edad del torneo. Además, viviría una historia poco común: disputar su primera Copa del Mundo después de una extensa trayectoria.

Otro nombre histórico es Manuel Neuer. El campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014 llegará a los 40 años buscando disputar una nueva Copa del Mundo, tras revolucionar la posición con su estilo de arquero-líbero y convertirse en uno de los guardametas más influyentes de la historia moderna.

Con la misma edad aparece Guillermo Ochoa. El mexicano apunta a disputar su sexta Copa del Mundo tras haber sido convocado desde Alemania 2006 hasta Qatar 2022. De conseguirlo, entraría definitivamente en la historia como uno de los futbolistas con más Mundiales disputados.

Otro de los arqueros veteranos rumbo a 2026 es Camilo Vargas. El colombiano llegaría con 37 años y podría vivir finalmente su debut mundialista después de una extensa carrera como referente de su selección y del Atlas de Guadalajara.

También destaca Mohamed El Shenawy, quien jugaría el Mundial con 37 años. El capitán de Egipto disputaría apenas su segunda Copa del Mundo tras haber participado en Rusia 2018, torneo en el que jugó dos partidos como titular con la selección africana.

SV