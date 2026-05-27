Barcelona amarra a Anthony Gordon antes del Mundial 2026

El fichaje de Anthony Gordon por el Barcelona, ¿ya es una realidad? Este día, el club catalán amarró el traspaso del extremo inglés con el Newcastle United, lo que lo convierte en el primer gran refuerzo en la era de Hansi Flick para la próxima temporada.

Al menos así lo señalaron a la agencia EFE fuentes cercanas al equipo, las cuales indican que, aunque las cifras oficiales aún no se hacen públicas, rondan los 70 millones de euros (MDE) más variables. Esta operación, liderada por Deco en Londres, evitó que clubes como Bayern Munich y Liverpool se adelantaran antes del Mundial 2026.

Detalles del millonario traspaso de Anthony Gordon al Barcelona

Hasta el momento no se han dado a conocer las cifras oficiales del traspaso; sin embargo, podría situarse en torno a los 70 millones de euros (MDE) más una cantidad en variables. Tampoco se ha aclarado la duración del contrato para el que sería el primer fichaje del Barcelona para la próxima temporada.

Se espera que el jugador viaje en los próximos días a Barcelona para cerrar la operación y someterse a la revisión médica de rigor antes de integrarse a la convocatoria de la Selección de Inglaterra.

Tras aterrizar ayer martes en Barcelona procedente de Inglaterra, el director deportivo del Barcelona, Deco, reconoció que el equipo trabaja en "traer algunos jugadores" y todo apuntaba a que el objetivo sería el brasileño del Chelsea Joao Pedro para apuntalar la posición de "9", luego de que se anunciara la salida del polaco Robert Lewandowski.

Sin embargo, el director deportivo azulgrana aprovechó un viaje a Londres para negociar la llegada de Gordon, que este verano disputará el Mundial 2026 con la Selección de Inglaterra

X / @FabrizioRomano

¿Por qué el Barcelona buscó al extremo inglés?

Nacido en Liverpool en 2001, el atacante es uno de los futbolistas emergentes del futbol inglés. En el mercado de fichajes del invierno de 2023, el Newcastle pagó por él 45 millones de libras al Everton, club en el que se formó.

Anthony Gordon, que tiene contrato hasta verano de 2030, ha marcado 39 goles en 152 partidos con el Newcastle, ya sea jugando como extremo izquierdo, su posición natural, o de delantero centro.

Esta temporada se enfrentó al Barcelona en la jornada inaugural de la fase liga de la Champions League.

¿Los próximos fichajes del Barça tras la salida de Lewandowski?

Más allá de goles y asistencias, Gordon destaca por su capacidad de sacrificio en la presión, algo muy apreciado por el técnico del Barcelona, Hansi Flick.

El acuerdo con el jugador se cerró a primera hora de este miércoles y solo faltaba concretar el arreglo con el Newcastle, especialmente el visto bueno de los propietarios saudíes del equipo: el fondo soberano de inversión presidido por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, que compró al club en octubre de 2021, autorización que finalmente llegó a última hora.

La llegada de Anthony Gordon no sería la única. Hasta el momento, la directiva trabaja para firmar a un delantero centro luego de la partida de Lewandowski. Los nombres que se mencionan son el argentino Julián Álvarez, que juega en el Atlético de Madrid, y el ya mencionado brasileño Joao Pedro, que milita en el Chelsea.

*Con información de EFE

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