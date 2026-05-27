'Chino' Huerta se sube a la lista de la Selección Mexicana; ¿quién sale?

La Selección Mexicana ha anunciado la incorporación de César 'Chino' Huerta a la concentración del Tricolor de Javier Aguirre, de cara a los partidos amistosos previos a la Copa del Mundo 2026.

Esta noticia ha generado expectación, especialmente considerando la reciente recuperación del jugador de una lesión y su limitada actividad en la Temporada 2025/2026.

La llegada de Huerta, junto con Raúl Jiménez, eleva el número de futbolistas en la concentración, lo que inevitablemente plantea la pregunta: ¿quién podría quedar fuera de la lista final?

La integración del 'Chino' Huerta a la selección es notable , ya que el futbolista del RCS Anderlecht viene de superar una pubitis que lo marginó de gran parte de la Temporada 2025/2026. Su último partido con el Tricolor fue el 14 de octubre del 2025.

En el 2026, Huerta solo disputó cinco partidos después de recuperarse, sumando un total de 193 minutos en el terreno de juego.

De estos cinco encuentros, solo los dos últimos los jugó como titular. A pesar de esta escasa actividad, Javier Aguirre ha decidido convocarlo, lo que subraya la confianza del estratega en sus capacidades . Con Aguirre, Huerta ha disputado 25 partidos, marcando en tres ocasiones y sumando una asistencia.

¿Quiénes disputan el último lugar para el Mundial 2026?

A menos de una semana para conocer la convocatoria mundialista , Javier Aguirre aún tiene pendientes para definir su lista final. En el Centro de Alto Rendimiento (CAR), el 'Vasco' ya cuenta con 23 jugadores concentrados y espera el arribo de tres más en Los Ángeles, Estados Unidos.

Con la llegada de Raúl Jiménez, César 'Chino' Huerta y Johan Vásquez, se alcanzará la cifra de 26 jugadores en la concentración.

Esto significa que solo queda un lugar disponible en la nómina final de 26 futbolistas que presentará la Selección Mexicana para la justa mundialista.

La fecha límite para entregar la lista definitiva es el 1 de junio.

¿Qué jugadores ya se encuentran concentrados con Javier Aguirre?

La lista incluye 12 elementos de la Liga MX que llegaron desde el 6 de mayo : Raúl 'Tala' Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Armando 'Hormiga' González, Erik Lira, Guillermo Martínez, Alexis Vega, Jesús Gallardo, Israel Reyes, Gilberto Mora y Carlos Acevedo.

A estos se han sumado 11 provenientes del balompié extranjero: Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones, Orbelín Pineda, Jorge Sánchez, Mateo Chávez, Luis Chávez, César Montes, Edson Álvarez y Guillermo Ochoa, además de Obed Vargas y Santiago Giménez, quienes reportaron el 26 de mayo.

¿Qué jugadores faltan por integrarse?

Además de los ya mencionados Santiago Giménez y Obed Vargas, quienes son las incorporaciones más recientes, se espera la llegada de Raúl Jiménez (Fulham), Johan Vásquez (Genoa) y César 'Chino' Huerta (Anderlecht) en Los Ángeles.

Con el arribo de estos tres futbolistas, la concentración de la Selección Mexicana alcanzará los 26 jugadores .

Lista de los concentrados de la Selección

Javier Aguirre cuenta actualmente con 23 futbolistas concentrados, a la espera de los tres que se integrarán en Los Ángeles.

Foráneos concentrados: Álvaro Fidalgo (Betis), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Orbelín Pineda (AEK), Jorge Sánchez (PAOK), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Luis Chávez (Dinamo), César Montes (Lokomotiv), Edson Álvarez (Fenerbahce), Guillermo Ochoa (Limassol), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Santiago Giménez (Milán).

Álvaro Fidalgo (Betis), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Orbelín Pineda (AEK), Jorge Sánchez (PAOK), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Luis Chávez (Dinamo), César Montes (Lokomotiv), Edson Álvarez (Fenerbahce), Guillermo Ochoa (Limassol), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Santiago Giménez (Milán). Concentrados Liga MX: Raúl Rangel (Chivas), Luis Romo (Chivas), Brian Gutiérrez (Chivas), Roberto Alvarado (Chivas), Armando González (Chivas), Erik Lira (Cruz Azul), Guillermo Martínez (Pumas), Alexis Vega (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Israel Reyes (América), Gilberto Mora (Xolos), Carlos Acevedo (Santos).

Raúl Rangel (Chivas), Luis Romo (Chivas), Brian Gutiérrez (Chivas), Roberto Alvarado (Chivas), Armando González (Chivas), Erik Lira (Cruz Azul), Guillermo Martínez (Pumas), Alexis Vega (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca), Israel Reyes (América), Gilberto Mora (Xolos), Carlos Acevedo (Santos). Europeos por llegar : Raúl Jiménez (Fulham), Johan Vásquez (Genoa), César Huerta (Anderlecht).

: Raúl Jiménez (Fulham), Johan Vásquez (Genoa), César Huerta (Anderlecht). Sparrings: Alejandro Gómez (Xolos), Kevin Castañeda (Xolos).

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