La cuenta regresiva para la Copa del Mundo de 2026 ya comenzó. A menos de dos semanas del arranque del torneo, la expectativa entre los aficionados crece mientras las selecciones afinan detalles para disputar la edición más grande en la historia del certamen, que reunirá a 48 equipos.Aunque gran parte de los encuentros estarán disponibles únicamente mediante plataformas de streaming, en México sí habrá una serie de partidos que podrán seguirse sin costo a través de televisión abierta durante la Fase de Grupos.Pese a las críticas que ha generado la distribución de los derechos de transmisión, las cadenas nacionales transmitirán algunos encuentros del Mundial sin necesidad de contratar servicios adicionales.Durante la primera ronda del torneo se podrán ver 17 partidos completamente gratis por Azteca 7, Canal 5 y Las Estrellas, incluyendo los compromisos de la Selección Mexicana y varios duelos entre selecciones favoritas.TV Azteca confirmó que cuenta con derechos para emitir 32 encuentros del Mundial 2026; sin embargo, los partidos restantes que llegarán a televisión abierta después de la Fase de Grupos todavía no han sido revelados.Otra opción para disfrutar del Mundial sin costo serán los FIFA Fan Festival que se instalarán en las tres ciudades mexicanas sede del torneo: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.En estos espacios públicos se proyectarán distintos partidos de la Copa del Mundo, además de ofrecer actividades y entretenimiento para los aficionados.SV