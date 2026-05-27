La cuenta regresiva para la Copa del Mundo de 2026 ya comenzó. A menos de dos semanas del arranque del torneo, la expectativa entre los aficionados crece mientras las selecciones afinan detalles para disputar la edición más grande en la historia del certamen, que reunirá a 48 equipos.

Aunque gran parte de los encuentros estarán disponibles únicamente mediante plataformas de streaming, en México sí habrá una serie de partidos que podrán seguirse sin costo a través de televisión abierta durante la Fase de Grupos .

Habrá 17 partidos gratuitos de la primera ronda en señal abierta

Pese a las críticas que ha generado la distribución de los derechos de transmisión, las cadenas nacionales transmitirán algunos encuentros del Mundial sin necesidad de contratar servicios adicionales.

Durante la primera ronda del torneo se podrán ver 17 partidos completamente gratis por Azteca 7, Canal 5 y Las Estrellas, incluyendo los compromisos de la Selección Mexicana y varios duelos entre selecciones favoritas.

TV Azteca confirmó que cuenta con derechos para emitir 32 encuentros del Mundial 2026 ; sin embargo, los partidos restantes que llegarán a televisión abierta después de la Fase de Grupos todavía no han sido revelados.

Los Fan Festival también serán una alternativa gratuita

Otra opción para disfrutar del Mundial sin costo serán los FIFA Fan Festival que se instalarán en las tres ciudades mexicanas sede del torneo: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

En estos espacios públicos se proyectarán distintos partidos de la Copa del Mundo, además de ofrecer actividades y entretenimiento para los aficionados.

Partidos del Mundial 2026 que irán por TV abierta

México vs. Sudáfrica — Azteca 7, Canal 5 y Las Estrellas (11 de junio, 13:00 horas)

Estados Unidos vs. Paraguay — Azteca 7, Canal 5 y Las Estrellas (12 de junio, 14:00 horas)

Brasil vs. Marruecos — Azteca 7, Canal 5 y Las Estrellas (13 de junio, 16:00 horas)

Países Bajos vs. Japón — Azteca 7, Canal 5 y Las Estrellas (14 de junio, 14:00 horas)

Argentina vs. Argelia — Azteca 7, Canal 5 y Las Estrellas (16 de junio, 19:00 horas)

Inglaterra vs. Croacia — Azteca 7, Canal 5 y Las Estrellas (17 de junio, 14:00 horas)

México vs. Corea del Sur — Azteca 7, Canal 5 y Las Estrellas (18 de junio, 19:00 horas)

Brasil vs. Haití — Azteca 7, Canal 5 y Las Estrellas (19 de junio, 14:00 horas)

Países Bajos vs. Suecia — Azteca 7, Canal 5 y Las Estrellas (20 de junio, 11:00 horas)

España vs. Arabia Saudita — Azteca 7, Canal 5 y Las Estrellas (21 de junio, 10:00 horas)

Noruega vs. Senegal — Azteca 7, Canal 5 y Las Estrellas (22 de junio, 18:00 horas)

Colombia vs. República Democrática del Congo — Azteca 7, Canal 5 y Las Estrellas (23 de junio, 20:00 horas)

Chequia vs. México — Azteca 7, Canal 5 y Las Estrellas (24 de junio, 19:00 horas)

Ecuador vs. Alemania — Azteca 7, Canal 5 y Las Estrellas (25 de junio, 14:00 horas)

Uruguay vs. España — Azteca 7, Canal 5 y Las Estrellas (26 de junio, 18:00 horas)

Panamá vs. Inglaterra — Azteca 7, Canal 5 y Las Estrellas (27 de junio, 15:00 horas)

Colombia vs. Portugal — Azteca 7, Canal 5 y Las Estrellas (27 de junio, 17:30 horas)

SV