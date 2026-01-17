Atlas firmó una victoria tan valiosa como sufrida al imponerse 1-0 al Necaxa en el Estadio Victoria, dentro de la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026. El resultado le permitió a los rojinegros llegar a seis puntos de nueve posibles, una cosecha positiva en este arranque de certamen, especialmente por tratarse de su primer triunfo como visitantes bajo el mando de Diego Cocca en esta nueva campaña.

El encuentro estuvo lejos de ser vistoso. Fue un partido trabado, con pocas opciones claras y marcado por un planteamiento ultradefensivo del Atlas, que priorizó el orden táctico y el resguardo del resultado una vez que encontró la ventaja. El único gol del compromiso cayó al minuto 43, en una acción bien elaborada dentro del área. Gaddi Aguirre participó en la jugada y habilitó a Alfonso González, quien definió con precisión para vencer al arquero necaxista y marcar su segundo tanto desde su regreso al conjunto rojinegro.

La primera mitad estuvo cargada de polémica. Al filo del descanso, el árbitro mostró dos tarjetas rojas que condicionaron el desarrollo del partido: Julián Carranza fue expulsado por los Rayos y Paulo Ramírez vio la roja por el Atlas. De esta manera, ambos equipos afrontaron el complemento con diez hombres, lo que abrió espacios pero no mejoró de forma sustancial el espectáculo.

En la segunda parte, Necaxa adelantó líneas y se volcó al ataque en busca del empate, mientras que Atlas replegó filas y apostó por cerrar los caminos hacia su arco. Cocca arriesgó poco, optó por un bloque bajo y por sostener la ventaja mínima, una decisión que generó tensión en los minutos finales, pero que terminó rindiendo frutos.

En ese contexto, destacaron las actuaciones defensivas de Rodrigo Schlegel y Manuel Capasso, quienes firmaron su mejor partido desde su llegada al futbol mexicano. Ambos centrales se mostraron firmes en el juego aéreo, atentos en las coberturas y sólidos en los duelos individuales, siendo piezas clave para mantener el cero en el arco rojinegro. Alfonso González, además del gol, aportó dinámica y sacrificio en el medio campo.

El duelo se disputó ante una buena entrada en el Estadio Victoria, donde la afición local presionó hasta el final, sin lograr quebrar la resistencia atlista. Con este resultado, Atlas confirma un inicio competitivo, suma confianza y se coloca en una posición favorable de cara a las próximas jornadas, aunque con la tarea pendiente de mejorar su propuesta futbolística.

ALINEACIONES

NECAXA

PORTERO

22. Luis Unsaín

DEFENSAS

26. Emilio Lara

(84’ 24. F. Rossano)

4. Alexis Peña

3. Agustín Oliveros

(46’ 10. A. Almendra)

16. Cristian Calderón

(46’ 9. T. Badaloni)

MEDIOCAMPISTAS

5. Kevin Gutiérrez

(74’ 11. R. Sánchez)

6. Daniel Leyva

(46’ 20. F. Méndez)

8. Lorenzo Faravelli

7. Kevin Ante

DELANTEROS

21. Julián Carranza

30. Ricardo Monreal

D.T. Martín Varini

ATLAS

PORTERO

12. Camilo Vargas

DEFENSAS

3. Gustavo Ferraréis

(67’ 6. E. Zaldívar)

13. Gaddi Aguirre

21. Rodrigo Schlegel

28. Manuel Capasso

15. Paulo Ramírez

MEDIOCAMPISTAS

25. Jorge Rodríguez

26. Aldo Rocha

58. Alfonso González

(81’ 19. E. Aguirre)

DELANTEROS

8. Mateo García

(56’ 27. V. Ríos)

32. Uros Durdevic

D.T. Diego Cocca

