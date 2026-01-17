Guadalajara continúa con paso perfecto en el torneo después de imponerse 2-1 a Querétaro en el Estadio Akron, resultado que ha desatado la ilusión de la afición rojiblanca, respaldada por el buen funcionamiento del equipo dirigido por Gabriel Milito, que gana, gusta y se sostiene en lo más alto, con Armando González como su principal figura.

El encuentro inició con un trámite cerrado y disputado. Querétaro apostó por cortar los circuitos ofensivos del Guadalajara, dificultando la generación de juego y obligando a Chivas a trabajar cada avance. La estrategia defensiva de los Gallos Blancos mantuvo el partido equilibrado durante varios minutos, hasta que apareció la contundencia de Armando González para abrir el marcador.

La anotación llegó tras un servicio preciso de Daniel Aguirre al área. González, bien ubicado y sin marca, se anticipó a la defensa queretana y conectó un certero remate de cabeza que venció al guardameta, colocando el 1-0 y provocando el estallido de júbilo en las gradas del Akron.

Tras el gol, el atacante rojiblanco se dirigió a uno de los costados del área, donde recibió un balón desde fuera del campo. Con naturalidad, lo tomó entre sus manos y simuló el popular “Kame Hame Ha”, gesto característico del personaje Goku, desatando la ovación inmediata de la afición, que celebró tanto la anotación como la creatividad del festejo.

Para la segunda mitad, el dominio del Guadalajara se hizo más evidente ante los mayores espacios que dejó Querétaro. Chivas aprovechó la situación y encontró el segundo tanto de la noche luego de una gran jugada colectiva: Richard Ledezma, recientemente convocado a la Selección Nacional, asistió a Roberto Alvarado, quien ingresó sin marca al área y definió con calma para el 2-0.

Armando González abandonó el terreno de juego entre aplausos, consolidado como el favorito de la afición rojiblanca. La atmósfera en el estadio se volvió especial, con el público coreando el “olé, olé” en cada toque del Guadalajara, reflejo del dominio y la confianza que transmitía el equipo en el campo.

Cuando el control del partido parecía total para Chivas, Querétaro logró acortar distancias. Mateo Coronel probó desde media distancia, el arquero Rangel rechazó el disparo y Ali Ávila aprovechó el rebote para marcar el 2-1 y poner tensión en los minutos finales.

Pese al intento de reacción visitante, Guadalajara aseguró los tres puntos y confirmó su gran momento futbolístico. Con una idea clara de juego, toques precisos y verticalidad constante, los rojiblancos han mostrado un funcionamiento sólido desde la salida defensiva hasta el área rival, consolidándose como uno de los equipos con mayor identidad y protagonismo en el campeonato.

SV