‘Hormiga’ González festeja gol ante Querétaro con un ‘Kame Hame Ha’

Armando “Hormiga” González volvió a responder a la confianza de Chivas y se encargó de abrir el marcador en el duelo frente a Querétaro, confirmando su buen momento en el torneo. El delantero rojiblanco firmó su segundo gol del campeonato y lo celebró de una forma que ya comienza a ser distintiva, al rendir homenaje a la icónica serie japonesa Dragon Ball.

El gol cayó luego de una jugada realizada por el sector derecho. Daniel Aguirre levantó un servicio preciso al área que encontró bien ubicado a González, quien aprovechó la falta de marca de la defensa de los Gallos Blancos para anticiparse y conectar un certero remate de cabeza, venciendo al guardameta y colocando el 1-0 en el marcador ante el estallido de júbilo en el Estadio Akron.

Tras el festejo inicial con sus compañeros, el atacante rojiblanco se dirigió hacia uno de los costados del área, donde recibió un balón desde fuera del campo. Con total naturalidad, lo tomó entre sus manos y simuló el famoso “Kame Hame Ha”, gesto característico de Goku, provocando la ovación inmediata de la afición, que celebró tanto la anotación como la creatividad del delantero.

El público rojiblanco no tardó en reconocer el esfuerzo de su goleador, dedicándole aplausos y cánticos que reforzaron la conexión entre jugador y tribuna. González, actual campeón de goleo del equipo, continúa consolidándose como el principal referente ofensivo del Guadalajara, no solo por su eficacia frente al arco, sino también por la personalidad que transmite dentro del terreno de juego.

Con actuaciones como esta, la “Hormiga” reafirma su importancia en el esquema del Rebaño Sagrado y se perfila como uno de los hombres clave en la lucha del equipo por mantenerse en los primeros planos del torneo.

YC