La fiebre por la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha alcanzado niveles sin precedentes. Al cierre de la tercera ventana de sorteo aleatorio, el organismo rector del futbol mundial confirmó haber recibido la asombrosa cifra de 500 millones de solicitudes de boletos, consolidando este torneo como el evento deportivo más demandado de la historia, confirmó a EL INFORMADOR, una fuente cercana a la FIFA.

El crecimiento del interés ha sido exponencial. Apenas el pasado 29 de diciembre de 2025, la FIFA reportaba que la segunda ventana de ventas había cerrado con más de 150 millones de peticiones. En cuestión de semanas, tras definirse los cruces específicos y las sedes definitivas, la demanda se triplicó, superando con creces la oferta de entradas disponibles para los 104 partidos que se disputarán en México, Estados Unidos y Canadá.

El Estadio AKRON, epicentro de la pasión

Uno de los datos más destacados de este reporte es el protagonismo de las sedes mexicanas. El enfrentamiento entre México y Corea del Sur, programado para el 18 de junio de 2026 en el Estadio AKRON de Guadalajara, se ha posicionado oficialmente como uno de los cinco partidos más solicitados de todo el torneo.

Este fenómeno subraya no solo el entusiasmo de la afición local por ver a la Selección Mexicana, sino también el atractivo internacional de la capital jalisciense como sede mundialista. Junto a este duelo, los partidos inaugurales y la gran final lideran las listas de espera de millones de fanáticos que ahora dependen de la suerte en el sorteo.

Tras el cierre de esta fase de selección aleatoria, la FIFA iniciará el proceso de adjudicación. Los solicitantes recibirán la notificación de sus resultados a partir de febrero de 2026. Debido a que la demanda supera la oferta en una proporción de casi 100 a 1 en los partidos estelares, se espera que una gran parte de las solicitudes sean rechazadas o cubiertas parcialmente.

