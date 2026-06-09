Code Jalisco destaca fortaleza de su modelo tras récord histórico de 501 oros en Olimpiada Nacional

La delegación de Jalisco volvió a confirmar su dominio en el deporte amateur mexicano al proclamarse campeona de la Olimpiada Nacional 2026 por vigésimo quinto año consecutivo, una edición histórica en la que además estableció un nuevo récord de medallas de oro al alcanzar las 501 preseas doradas.

Presentan balance de resultados en ON

Este martes, autoridades del Code Jalisco ofrecieron una conferencia de prensa para presentar el balance de resultados obtenidos durante la máxima justa deportiva juvenil del país. El encuentro fue encabezado por Fernando Ortega, director general del CODE Jalisco, y Carlos González, director del Deporte Competitivo, quienes destacaron el esfuerzo de atletas, entrenadores, metodólogos y personal multidisciplinario que hicieron posible este logro sin precedentes.

"Las proyecciones y metas en el deporte son solo estimaciones; el trabajo técnico y metodológico nos permite influir en los resultados, pero el deporte es incierto. Debemos enfocarnos en mejorar procesos y reinventarnos constantemente para mantenernos como líderes, sin caer en la complacencia. Aunque no siempre se pueden romper récords cada año, si seguimos mejorando, eventualmente superaremos nuestras propias marcas", manifestó Ortega.

"Cada año nos hemos superado a nosotros mismos y eso habla de ganarle al mejor equipo de la historia año con año. Eso es un reto muy complejo porque es muy difícil ganar una medalla de oro y, a veces, pareciera que nosotros vamos a barrerlas. Hacemos ver las cosas fáciles porque, al final de cuentas, se ha apostado muchísimo al sistema de trabajo del deporte en Jalisco que se ha construido a través de muchísimos años", comentó González.

El podio de la Olimpiada Nacional

Para dimensionar la magnitud del logro conseguido por los atletas jaliscienses, en la Olimpiada Nacional 2026 se otorgaron un total de 2 mil 097 medallas de oro, de las cuales Jalisco conquistó 501, equivalentes al 24% del total. La Entidad fue seguida por Nuevo León, que obtuvo el 13.4% de las preseas doradas; Baja California, con el 8.9%; y Estado de México, con el 5.1%. El 48.7% restante de las medallas de oro quedó repartido entre las demás entidades participantes, lo que evidencia la amplia ventaja con la que Jalisco se mantuvo en la cima del deporte nacional.

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